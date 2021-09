Sai che bello sarà quando ci saranno le dirette dei guru no vax su Telegram?

Solo ieri abbiamo fatto una riflessione sul fatto che Telegram, come azienda, non agisca in alcun modo per evitare – o almeno contenere – tutte le azioni improprie che sfociano in condotte illegali che accadono nelle sue chat criptate. Abbiamo parecchi esempi anche solo nell’ultimo periodo: dallo squadrismo che sfocia in attacchi concreti a giornalisti, virologi e politici passando per la vendita di Green Pass falsi, su Telegram non è mancato proprio nulla. Adesso, con l’ultima implementazione annunciata – le dirette su Telegram con spettatori illimitati – sarà possibile non più solo scrivere a ma anche andare in video davanti a una platea potenzialmente illimitata di persone.

LEGGI ANCHE >>> Ma a Telegram non interessa della sua immagine, con tutte queste minacce no vax?

Ci mancavano solo le dirette su Telegram con spettatori infiniti

La versione 8.0 di Telegram permetterà agli utenti di fare live stream. L’annuncio arriva da Telegram, l’app di messaggistica più discussa di tutte per le sue dinamiche e per l’utilizzo che ne viene fatto. La nuova versione, che prevede l’arrivo delle dirette su Telegram, è già stata rilasciata ed è disponibile sia per iOS che per Android.

I live stream, quindi, potranno essere guardati da un numero illimitato di spettatori quando, prima, il numero limite era mille. Sarà inoltre previsto avere più opzioni quando si inoltrano i messaggi e ci saranno scorciatoie per passare da un canale all’altro. In particolare, l’aumento di spettatori porta Telegram a diventare una piattaforma mobile di live streaming – come fa notare The Verge – ampliando la natura del sistema.

Sarà possibile trasmettere fino a un massimo di trenta utenti contemporaneamente creando, di fatti, la possibilità di fare vere e proprie conferenze. Il servizio, inoltre, supporta anche canali vocali per milioni di ascoltatori (proprio come Clubhouse). Se la possibilità di fare la chiamata di gruppo è stata introdotta solo a giugno, nel giro di un paio di mesi la situazione è già cambiata di parecchio, facendo facilmente intuire quanto Telegram stia puntando su questa nuova funzionalità.

Tra le nuove possibilità della versione 8.0, gli utenti potranno non solo rimuovere le didascalie ma anche nascondere il nome del mittente quando si inoltrano messaggi e media.