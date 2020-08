Il ristorante di Rimini respinge le accuse: «Siamo persone aperte, accettiamo anche i cani»

Dopo le accuse, arriva la difesa. Il quotidiano La Repubblica ha parlato con la titolare del ristorante La Tana Marina di Rimini, il locale in cui il cameriere – dopo aver preso la comanda da un tavolo di tredici persone – si è voltato verso l’immagine di Mussolini (all’interno di uno scaffale) chiedendo scusa. La famiglia ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri e questa mattina la donna che aveva organizzato il compleanno della figlia di due anni in quel ristorante, ci ha raccontato cosa è accaduto la sera del 16 luglio. Ma i gestori respingono ogni accusa.

«Non era un quadro ma una cassetta con dentro il vino di Mussolini di quelle che si comprano a Predappio, la usavamo per tener ferma una finestra, poi l’abbiamo tolta, visto che dava fastidio – ha detto a La Repubblica la titolare de La Tana Marina di Rimini -. Ma non c’è stato nessun saluto romano, siamo pronti a presentare delle denunce per diffamazione». La donna, dunque, spiega che quell’immagine (anche se non era un quadro) era presente all’interno del locale. Seppur in forma di cassetta di vino del duce.

Tana Marina di Rimini: «Siamo persone aperte: accettiamo anche i cani»

Sempre al quotidiano La Repubblica, la titolare ha proseguito: «Noi siamo soltanto dei lavoratori, abbiamo un pubblico molto ampio, teniamo il menù in sette lingue compreso l’arabo. Siamo persone aperte: accettiamo anche i cani». Diciamo che il parallelismo con i cani sembra essere poco coerente, vista la delicatezza delle accuse mosse nei confronti del suo cameriere. Poi, a Tgcom24 ha dato la sua versione di quella cena: «Non capisco, quando hanno finito di cenare mi sono sembrati contenti. L’altro giorno però ho dovuto chiudere il telefono in un cassetto: sono arrivate almeno 15 telefonate di insulti brutti contro di noi, sono sicura che il cameriere non ha detto nulla di razzista».

Ma il video non mostra una cena felice

Il filmato pubblicato sui social dalla sorella della donna che ha organizzato quel compleanno a La Tana Marina, però, mostra come la cena non sia andata avanti così felicemente. Nel video si vede l’accesa discussione tra la donna e il cameriere dopo quanto accaduto.

(foto di copertina: da Google Maps + Facebook)