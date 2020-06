Oggi la Lombardia si è permessa di effettuare solo 3410 tamponi

«La Lombardia ha affrontato benissimo l’emergenza coronavirus» – continuano a ripetere Attilio Fontana, governatore della regione, e Giulio Gallera, assessore al Welfare. Tuttavia, con i suoi 16.201 decessi e gli 89.526 casi totali dall’inizio dell’epidemia, la Lombardia è il territorio in Europa che ha maggiormente pagato lo scotto del contagio da coronavirus. E, nonostante l’epidemia sembra rallentare in questo ultimo mese, i suoi dati continuano a essere preoccupanti. Ecco perché oggi sembra davvero senza alcun senso il dato di soli 3410 tamponi Lombardia in un giorno.

Tamponi Lombardia, in un giorno solo 3410

Nei giorni scorsi, la regione del Nord Italia, pur avendo fatto un numero di tamponi inferiore rispetto alle settimane precedenti, continuava a far registrare la più alta percentuale di nuovi casi di coronavirus all’interno dei suoi confini regionali. Nella giornata di ieri, per fare un esempio, il 74% dei nuovi contagi di Covid-19 erano stati registrati proprio all’interno della Lombardia.

Il dato di oggi è nettamente migliore (basti pensare che a livello nazionale i casi registrati oggi sono stati 177, il dato più basso dall’inizio dell’emergenza vera e propria) ma è fortemente condizionato dal fatto di aver eseguito pochissime analisi sulla popolazione. Il tutto mentre Fontana e Gallera, nei giorni scorsi, avevano promesso di effettuare i tamponi ai sintomatici entro 48 ore dalla richiesta. Invece, si continua a insistere sulla quarantena e sull’isolamento domiciliare, con la conseguenza che anche i dati forniti dalla regione (tramite ATS e tramite le RSA) non sembrano fotografare alla perfezione l’attuale situazione in Lombardia.

Tamponi Lombardia, il confronto con le altre regioni

Per fare un confronto: la Lombardia, che resta una delle zone a più alto rischio d’Italia, nelle ultime 24 ore ha effettuato meno di mille tamponi in più rispetto alla Puglia, che ha fatto registrare solo 4 casi in più. Il Veneto di Luca Zaia, invece, continua a mantenere un ritmo di analisi piuttosto ampio: nonostante la sua situazione sia molto migliorata, nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati ben 12mila. La Lombardia – e di conseguenza l’Italia – non può permettersi un numero così basso di tamponi.