Il pasticcio dei tamponi non fatti in aeroporto dopo l’ordinanza di Speranza

Sembra esserci ancora molto caos sull'obbligo dei tamponi in aeroporto per chi rientra dai paesi a rischio

C’è ancora grande confusione dopo l’ordinanza emanata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che obbliga tutti coloro che entrano o rientrano in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, oltre a compilare un’autodichiarazione che certifichi le ragioni del viaggio, a presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tamponi e risultati negativi o in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tamponi, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.

«Nessuno ci ha fatto controlli particolari o dato qualche comunicazione», raccontano alcuni ragazzi rientrati all’aeroporto Milano Malpensa da Palma di Maiorca, in Spagna. «Abbiamo solo misurato la febbre, poi come sempre siamo usciti normalmente». «Nessuno ci ha detto nulla, non abbiamo ricevuto mail o altro, abbiamo cercato noi le informazioni su internet», dicono altre passeggere. «A quanto pare siamo liberi di poter tornare a casa senza dover fare ulteriori controlli o il tampone». Un altro passeggero in arrivo da Rodi, in Grecia, racconta la sua esperienza: «Lì ci hanno fatto un tampone e basta, qui invece nessun controllo particolare».

Alcuni tra i principali aeroporti italiani si starebbero attrezzando per permettere ai passeggeri in arrivo dai paesi a rischio di poter effettuare tamponi rapidi, ma la situazione al momento appare ancora molto confusa.