«Non siamo a favore degli assorbenti usa e getta» aveva dichiarato Francesco D’Uva durante la trasmissione Omnibus in onda su La7 lo scorso maggio, sollevando un polverone sulla Tampon Tax. Tema tornato in auge negli scorsi mesi grazie non solo alle campagne online, ma anche e soprattutto per l’emendamento che vede come prima firmataria la deputata Laura Boldrini. Bocciato in commissione finanze in un primo momento – e poi riammesso – per abbassare la tassazione dal 22% al 10%. Ora il Movimento 5 Stelle presenta la sua proposta: abbassare l’Iva al 5%.

Tampon Tax: il M5S propone l’Iva al 5% per gli assorbenti biodegradabili

Il deputato pentastellato Francesco D’Uva aveva invitato le donne ad usare «coppette e pannolini lavabili» per non inquinare l’ambiente con gli assorbenti usa e getta. Un commento relativo alla scelta di non abbassare la tassa sugli assorbenti perché, allora a maggio, «non c’era la copertura finanziaria in quel provvedimento». Ora, il movimento 5 stelle cerca di tenere fede all’impegno ambientalista venendo incontro alle polemiche sulla tassazione sui prodotti igienici femminili, che di fatto li fanno equivalere a beni di lusso, proponendo un abbassamento al 5%. In una nota illustrativa in merito all’emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle viene spiegato che la riduzione dell’iva dal 22% al 5% vuole essere applicata ai prodotti igienici femminili che siano completamente biodegradibili. «Ciò consente di ridurre parecchio la spesa necessaria rispetto alla riduzione sugli assorbenti tout court – si legge nella nota illustrativa diffusa- avendo il pregio di salvaguardare l’ambiente e incentivare mercato e produttori verso scelte sostenibili».

