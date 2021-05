C’è un nuovo giornale online: si chiama Tag43

Una nuova realtà editoriale fa il suo esordio in rete. Si chiama Tag43 e a dirigere le operazioni è Paolo Madron, già direttore responsabile di Lettera43. Un giornale online che, già nella sua mission, fissa gli obiettivi: non uniformarsi ad alcun partito o linea di pensiero. Insomma, una voce nuova all’interno dell’ecosistema mediatico intriso di contenuti che – spesso e volentieri – sono talmente uniformati dal non avere una concreta identità agli occhi del lettore.

A spiegare gli obiettivi di Tag43 è lo stesso direttore Paolo Madron con il primo editoriale apparso questa mattina sul suo nuovo giornale: «Qualcuno pensa che fare nuovi giornali sia inutile almeno quanto fondare nuovi partiti. Potrebbe essere una tesi plausibile, non fosse però che il gigantismo e il processo di omologazione della grande informazione lasciano spazi d’azione enormi su cui intervenire, larghe fasce incustodite per pigrizia o convenienza. Col risultato che l’enorme flusso di contenuti che quotidianamente si riversa su di noi attraverso tutte le diverse piattaforme riduce l’informazione a rumore di fondo».

Tag43, il nuovo giornale online diretto da Paolo Madron

La redazione, al momento, è composta da 26 giornalisti (compreso il direttore). Una squadra da cui ripartire per offrire una nuova voce ai lettori che – nonostante l’influsso dei social che ha fagocitato il mercato dell’informazione e delle notizie (con annesse fake news a riempire una mangiatoia che ciba un numero non indifferente di utenti) – si attendono di ritrovare in Tag43 quello stesso spirito svelato nei quasi dieci anni di vita di Lettera43. Ed esattamente un anno dopo quel commiato davanti al pubblico, Paolo Madron ha mantenuto le promesse. Quell’arrivederci era reale e concreto e non era solamente una forma ottimistica per non dirsi addio. Un in bocca al lupo a tutta la redazione da Giornalettismo, perché l’informazione in Italia (e non solo) ha bisogno di voci. Anche nuove.