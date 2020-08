Addio al superticket: dal 1° settembre non si pagherà più

Stop alle maggiorazioni. Come annunciato qualche giorno fa, da martedì 1° il superticket – quei dieci euro in più da pagare per usufruire di prestazioni diagnostiche e specialistiche attraverso il Sistema Sanitario Nazionale – sarà cancellato. A confermare la notizia, già ufficiale grazie a un provvedimento ad hoc approvato nel mese di dicembre dello scorso anno, è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza attraverso un post condiviso sui propri canali social.

«Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione – scrive Roberto Speranza su Facebook -. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più».

Superticket addio, l’annuncio del ministro Speranza

Il superticket era stato inserito nel 2011: si consentiva alle Regioni di richiedere una maggiorazione sul costo del ticket ordinario (che arriva fino a 40 euro) per tutte le visite e prestazioni diagnostiche ambulatoriali gestite dal Servizio Sanitario Nazionale. Ogni amministrazione regionale poteva decidere le modalità e la cifra (fino a un massimo di dieci euro) da richiedere al cittadino. Alcune lo hanno applicato, altre lo hanno già rimosso da tempo. Altre ancora hanno basato quel surplus di prezzo in base al reddito del richiedente o alla prestazione sanitaria a cui doveva sottoporsi (al netto di alcune fasce di età esentate).

Il provvedimento approvato nel dicembre 2019

Ora, a nove anni dall’entrata in vigore, il superticket viene cancellato a livello nazionale. Il provvedimento era stato approvato del Parlamento nove mesi fa, nel dicembre del 2019. E, come previsto, entrerà in vigore martedì primo settembre in tutta Italia.

