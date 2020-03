Non ci saranno funerali per via delle disposizioni sul Coronavirus, ma il Varesotto si stringe attorno a Suor Germana, la famosa ‘cuoca di Dio’ che si è spenta lo scorso 7 marzo a 81 anni. Martina Consolaro, questo il suo vero nome all’anagrafe prima di diventare suora, è morta nei giorni scorsi, ma la notizia è stata diffusa solamente nella tarda serata di domenica. Famosa per i suoi libri di ricette e per le sue apparizioni televisive in cui raccontava, con amorevole cura, i suoi piatti.

Nata a Crespadoro, in provincia di Padova, il 3 luglio del 1938, si era stabilita da anni a Caronno Varesino (in Lombardia) dove era molto amata. Nella sua vita si è dedicata alla fede e alla cucina, scrivendo moltissimi libri di ricette e diventando, in special modo negli anni Ottanta, un volto televisivo. Nella sua vita ha collaborato anche con diverse riviste, tra cui Famiglia Cristiana, oltre che con Radio Maria.

Addio a Suor Germana, la ‘cuoca di Dio’

Poi le apparizioni in televisioni nelle trasmissioni di Lubrano, Forum, I Fatti Vostri, Uno Mattina, Cominciamo Bene e Domenica In. In tutti i programmi portò il suo volto rassicurante e le sue ricette divennero un vero cult negli anni ’80.

Non ci saranno i funerali per colpa del Coronavirus

La cerimonia funebre non si terrà per via delle disposizioni sul Coronavirus che impediscono messe, matrimoni e (per l’appunto) funerali in tutte le diocesi d’Italia, proprio per contenere la diffusione del contagio. L’impossibilità di partecipare alle esequie, però, viene bilanciata dai sociale che in queste ore, da quando è stata diffusa la notizia della morte di Suor Germana, hanno tributato un affettuoso ricordo al suo volto e alla storia che ha rappresentato per l’Italia.

