In questo periodo di coronavirus Netflix diventa un compagno prezioso per gli italiani, che possono approfittarne per vedere una delle tantissime serie in catalogo e presto arriverà anche la nuova originale italiana Summertime. Il colosso dello streaming ha infatti annunciato che la serie sarà disponibile dal 29 aprile 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Intanto possiamo mostrarvi a seguire la prima clip video.

Il cast di Summertime

Il cast principale della nuova serie originale Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – include nuovi talenti e giovani rivelazioni: Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio, darà il volto a Summer mentre Ludovico Tersigni(SKAM Italia) ricoprirà il ruolo di Ale. Accanto a loro Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana che sarà Sofia, Giovanni Maini che darà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue.

La sinossi di Summertime



Summertime è una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.

Le foto backstage di Summertime

La serie, in 8 episodi, è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. Ispirata all’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, la scrittura è affidata a Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli, Anita Rivaroli.