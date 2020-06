La protesta davanti a FCA e Autostrade: «Miliardi di euro per i padroni, miseria per i lavoratori»

Da un lato le garanzie sui prestiti per aziende come FCA, dall’altra la prospettiva della cassa integrazione (che a volte tarda anche ad arrivare) per i lavoratori. È questo quanto messo in evidenza dal Fronte Unico di Classe che, attraverso alcune azioni nella notte, ha esposto degli striscioni di fronte alle sedi di FCA e di Autostrade per richiamare l’attenzione su un problema che è esploso in tutta la sua drammaticità nel corso dell’epidemia da coronavirus.

LEGGI ANCHE > Il dibattito su FCA che ha sede in Olanda e chiede garanzie all’Italia su prestiti da 6,5 miliardi

Striscioni FCA e Autostrade comparsi nella notte, la protesta

«Un’azione simbolica per mostrare quali sono le reali priorità del governo in questo momento di crisi – hanno affermato i militanti -. Mentre la disoccupazione aumenta e le condizioni di milioni di lavoratori sono in peggioramento tra casse integrazione, spesso non pagate, e aumento dei tassi di sfruttamento, vediamo come il governo sia pronto ad offrire miliardi di euro a grandi imprese come FCA e alla Famiglia Benetton che nel frattempo continuano a guadagnare».

Il riferimento dei manifestanti è alle garanzie statali sui prestiti da 6,5 miliardi che, in virtù del decreto liquidità, FCA può chiedere. Sull’argomento si è scatenato un dibattito molto acceso, che ha visto protagonisti gli esponenti della sinistra parlamentare ed extraparlamentare, critici nei confronti della possibilità che viene data alle multinazionali. Inoltre, la protesta arriva all’indomani della pubblicazione dei dati Istat sull’occupazione che sono fortemente drammatici: a fronte di un calo della disoccupazione (che si attesta al 6,3%) si registra infatti un incremento esponenziale degli inattivi, vero e proprio dramma di questa particolare congiuntura economica.

«Miliardi di euro per i padroni, miseria e cassa integrazione per i lavoratori» – si legge sugli striscioni che sono stati affissi questa notte e che lanciano la manifestazione sul tema organizzata dal Fronte Unico di Classe per il prossimo 6 giugno alle 15.30 in Piazza San Silvestro a Roma.