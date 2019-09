Stranger Things 4, la caccia agli indizi è ufficialmente cominciata

La caccia agli indizi sulla nuova stagione di Stranger Things è ufficialmente cominciata. Dopo il misterioso tweet scritto solo con le emoji, Netflix ha pubblicato un brevissimo promo sulla quarta stagione della serie sulle avventure di Undici &co. tra il mondo reale e il sottosopra.

Stranger Things 4, il tweet fatto con le emoji

Tutto è cominciato con un tweet pubblicato il 29 settembre. Un orologio e una faccina capovolta. Un messaggio in codice su cui i fan si sono sbizzarriti. Forse l’orologio vuole significare “undici”? o segna che manca poco ad un grande evento? Più facile da intuire il significato della faccina capovolta: il riferimento è chiaramente al mondo del sottosopra, e il promo pubblicato ad un giorno di distanza lo conferma

🕰️🙃 — Stranger Things (@Stranger_Things) September 29, 2019

Il promo di Stranger Things 4

Il tempo per le fantasie è durato poco. Sui profili ufficiali Netflix e di Stranger Things è infatti apparso un promo della quarta stagione. Pochi secondi, ma che ci daranno da pensare. Il video si apre con la sigla a cui siamo abituati: le lettere che piano piano si allineano a formare il titolo della serie e il 4 a segnare la stagione. Poi qualcosa cambia. Un’interferenza e ci ritroviamo a vedere il titolo nel mondo del sottosopra, immerso in un bosco cupo e nero, con delle radici che si impossessano della scritta rossa spegnendola, forse per sempre. Nessun altro indizio per ora: né una data per un trailer vero e proprio, né uno sviluppo di trama, men che meno la data di rilascio. Ma una cosa ci viene detta: «Non siamo più a Hawkins».

