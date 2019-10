Trovare qualcuno che non abbia ancora visto la terza stagione di Stranger Things è davvero raro, ma in caso meglio mettere le mani avanti e dichiarare lo spoiler alert: se non volete rovinarvi il finale, meglio non proseguire con la lettura. La notizia per gli amanti dell’Upside Down è infatti un grandissimo indizio che arriva direttamente dal set della quarta stagione e che riguarda uno dei personaggi più amati.

Stranger Things, trapelato un indizio dal set della quarta stagione

La foto è stata pubblicata su Reddit e velocemente ha invaso anche gli altri social network. Nell’immagine si vede la macchina di Jim Hopper. E per chi sa come finisce la terza stagione, non è una affermazione da poco. Il finale infatti ha lasciato gli spettatori con il cuore spezzato per la scomparsa (siamo ottimisti e non vogliamo dire morte) del poliziotto burbero ma dal cuore d’oro che fa da padre a Undici. Guardando negli occhi la sua amata, Hopper finisce con l’essere risucchiato dal warmhole, e non sappiamo quale sia il suo destino. Sapevamo però che fine aveva fatto la sua macchina: il motore era esploso nel bosco.

Hopper's car was spotted on the set of season 4👀👀👀 (via reddit/StrangerThings) pic.twitter.com/jn6pXPuEwd — UPROXX (@UPROXX) October 17, 2019

Vedere l’auto di Hopper apre quindi a diversi scenari: un flashback? una nuova dimensione? o, come sperano in molti, l’auto p stata riparata e Hopper è vivo? Bisognerà aspettare ancora per avere una risposta.

(Credits Immagine di copertina: © Kay Blake/ZUMA Wire)