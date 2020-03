Franca Leosini è una delle personalità del giornalismo più amate grazie al suo programma Storie Maledette, tanto che i suoi fan sono stati ribattezzati leosiners un neologismo inserito anche nella Treccani. La popolare conduttrice ha visto il lavoro per il nuovo ciclo di episodi interrotto a causa del coronavirus, dato che non è possibile entrare in carcere per intervistare i condannati. Per i suoi fan però niente panico: Storie Maledette avrà quattro nuove puntate e dovrebbero andare in onda quest’anno!

La stessa Franca Leosini ha dato qualche aggiornamento sulle nuove puntate di Storie Maledette nel corso di un’intervista a Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio 1:

“Abbiamo registrato due puntate e dovrei registrarne altre due, bisognerà vedere quando mi faranno rientrare in un carcere. Non dico nulla perché sono scaramantica però posso dire che sono delle belle puntate”.

Stuzzicata per qualche anticipazione in più Franca Leosini ha svelato che in Storie Maledette alcune delle nuove puntate avranno al centro dei mandanti di delitti:

“Posso darvi questa anticipazione: due di queste puntate sono dedicate ai mandanti di un delitto. Sui mandanti di un delitto ci sarebbe molto da dire: il mandante può essere un vigliacco che si sporca la coscienza ma non le mani e può anche essere la vittima incolpevole di un reato che non ha commesso”.

Franca Leosini, una quarantena di preparazione per una delle Storie Maledette

Quando le chiedono come stia passando la quarantena la giornalista ha spiegato scherzando di sentirsi un po’ agli arresti domiciliari:

“In questi giorni, sono chiusa in casa, studio, leggo. Sto preparando una Storia Maledetta. Ho qui un ampio dispiegamento di verbali di processo in attesa che gli “arresti domiciliari” si concludano”.

L’appuntamento cari leosiners dunque sarà presto su Rai 3 con Storie Maledette, Franca Leosini sta per tornare con delle nuove affascinanti puntate di uno dei programmi più originali del piccolo schermo.