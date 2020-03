Il presidente dell’Inter dà del «pagliaccio» a quello della Lega di A

Il caos per la gestione del calendario di Serie A non sembra potersi placare. Oggi i club daranno il loro parere positivo ufficiale – come sembra probabile – alle nuove date per il recupero dei sei match rinviati la scorsa giornata per l’emergenza coronavirus. Tra le partite più importanti di quel turno c’era anche lo scontro al vertice Juventus-Inter che sarà giocata lunedì 9 marzo (ore 20.45) all’Allianz Stadium e a porte aperte. Inizialmente, nella fase di rimbalzo delle responsabilità, il tutto era stato rimandato addirittura al 13 maggio, scatenando un vero e proprio putiferio tra i vertici nerazzurri e la Lega di A. Ora è il presidente dell’Inter Steven Zhang a prendere la parole e non ha utilizzato mezzi termini nei confronti di Paolo Dal Pino.

LEGGI ANCHE > L’emergenza coronavirus ha ridisegnato la Serie A: ecco il calendario stravolto

«Cambiare le date e mettere la salute pubblica sempre al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che ho mai visto – ha tuonato Steven Zhang in una Instagram Stories pubblicata sul suo profilo ufficiale nella tarda serata di lunedì -. Ventiquattro ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Cosa farai ora? E adesso parli di valori sportivi e competizione leale?». Un duro attacco al presidente della Lega di A, accusato di non aver preso in mano la situazione con responsabilità, non pensando alla salute pubblica temporeggiando.

Steven Zhang attacca Paolo Dal Pino

Ma l’attacco di Steven Zhang prosegue: «E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settimana senza mai fermarsi? Sì, sto parlando di te. Il nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati. È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. Tutti nel mondo, non importa se interisti o juventini, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società!».

(foto di copertina da profilo Instagram di Steven Zhang)