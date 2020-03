L’emergenza coronavirus ha ridisegnato la Serie A: ecco il calendario stravolto

Il tempo delle polemiche sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Serie A sembra essere alle spalle. Nel corso della riunione della Lega Serie A, che è stata convocata in via straordinaria per la giornata di oggi, si sono studiate alcune soluzioni per evitare un sovraffollamento di date più in avanti nel calendario. Ora, di fatto, c’è un nuovo calendario Serie A, stravolto dall’emergenza del coronavirus. I principi generali che hanno guidato questa decisione sono stati ispirati alla necessità di recuperare le partite non disputate nello scorso week-end all’interno di questa stessa settimana.

Calendario Serie A dopo l’emergenza coronavirus

Dunque, Juventus-Inter verrà recuperata il 9 marzo, di lunedì. La decisione è stata presa per permettere all’Allianz Stadium di aprire le porte al pubblico: l’ordinanza relativa alle partite che si disputeranno a porte chiuse, infatti, è valida fino alla mezzanotte di domenica. Ovviamente, con la speranza che l’emergenza rientri, perché in caso di rinnovo dell’ordinanza la presenza del pubblico a Torino sarebbe comunque a rischio.

Le nuove date del calendario Serie A dopo i rinvii

Tutte le altre squadre che hanno giocato in quest’ultimo week-end di campionato, invece, giocheranno direttamente nel prossimo finesettimana, con un conseguente scivolamento degli impegni delle varie squadre. Ecco il calendario completo della nuova Serie A, all’indomani dell’emergenza coronavirus:

Sabato 7 marzo: Sampdoria-Verona (ore 20.45)

Domenica 8 marzo: Udinese-Fiorentina (ore 20.45),

Lunedì 9 marzo Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45)

Venerdì 13 marzo Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45)

Sabato 14 marzo Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45),

Domenica 15 marzo Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45)

Lo slittamento in avanti di una settimana, comporta anche l’inserimento di un nuovo turno infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio, in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio, in vista dell’Europeo 2020 che inizierà proprio da Roma.