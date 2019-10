La senatrice leghista che ‘denuncia’: «Sono l’unica italiana su questo treno. Gli altri sono tutti di colore» | VIDEO

Era già finita nelle pagine della cronaca politica per via dei suoi vecchi post social sui rom e le ruspe, soprattutto dopo la clamorosa nomina alla presidenza della Commissione Diritti Umani a Palazzo Madama. Adesso la leghista Stefania Pucciarelli torna a far notizia per una video-denuncia postata sul suo profilo Facebook mentre si trovava in treno per raggiungere Torino. Si lamenta di essere l’unica italiana su quel treno e che molti degli stranieri a bordo erano senza biglietto.

La fa riportando lo sfogo di uno dei controllori che, qualche minuto prima (secondo il racconto di Stefania Pucciarelli) si è trovato ad affrontare questi stranieri senza biglietti, facendolo scendere a Novi Ligure. La senatrice leghista dice di aver parlato con quell’uomo che si è sfogato con lei per la situazione ‘invivibile’.

Stefania Pucciarelli, la leghista sola in treno in mezzo a stranieri

«Stamattina, all’altezza di Novi Ligure mi sono ritrovata ad essere l’unica italiana nel vagone. Tutti gli altri erano stranieri di colore, tutti sprovvisti di biglietto – racconta Stefania Pucciarelli – È necessario ritornare a quella normalità che le politiche di sinistra hanno stravolto, facendo invadere la nazione e facendo entrare chiunque non avesse titolo a rimanerci». La denuncia sociale, che non dovrebbe riguardare la nazionalità ma il non pagare un biglietto, diventa ben presto un pretesto per fare annunci a base di slogan politici con l’esaltazione del suo segretario Matteo Salvini.

Il panegirico elettorale

Ed ecco che la video-denuncia di Stefania Pucciarelli diventa un panegirico elettorale: «La situazione non può che peggiorare, urge più che mai tornare al voto e votare nuovamente Matteo e la Lega per dare dignità agli italiani onesti, alle persone che vogliono rispettare le leggi, agli italiani di poter ripristinare i confini e decidere chi può arrivare nella nostra nazione. Per inciso, conclude, uno di loro era salito addirittura con la bicicletta».

(foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)