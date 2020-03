Il senatore Salvini non legge la Gazzetta Ufficiale

Un parlamentare della Repubblica Italiana dovrebbe leggere quotidianamente quel che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Bibbia dei provvedimenti siglati dal governo e dal Parlamento stesso. Per questo motivo stona la polemica avviata da Matteo Salvini sullo stato di emergenza dichiarato dall’Italia lo scorso 31 gennaio. Il documento, infatti, è comparso in Gazzetta Ufficiale il giorno dopo (il 1° febbraio) ed era consultabile non solo da senatori e deputati, ma da ogni singolo cittadino italiano. Ne hanno parlato anche i principali quotidiani italiani. Quindi dire che non è stato dato risalto a questa notizia è pura propaganda.

Il tutto è partito – dopo giorni in cui sui social si è parlato di complotti vari e di governo che era a conoscenza del virus da mesi – da un tweet pubblicato dallo stesso Matteo Salvini nella giornata di martedì, in cui ha riportato il parere di Guido Magnisi, noto penalista di Bologna.

Guido Magnisi, noto penalista di Bologna: “Perché non si è dato il massimo risalto ad uno stato di emergenza che sin dal 31 gennaio non solo era previsto, e riconosciuto a livello internazionale, ma era già stato dichiarato? E per una durata di sei mesi?”. pic.twitter.com/tMueZbyOHb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 24, 2020

Lo Stato di emergenza al tempo di Salvini

Il tweet di Salvini sullo stato di emergenza dichiarato dal governo in data 31 gennaio è un clamoroso autogol. Il leader della Lega, infatti, certifica che nulla è rimasto nascosto e sottaciuto dato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio a ridosso della decisione (presa dopo l’annuncio dell’OMS sulla grave situazione a livello mondiale), come da prassi Costituzionale. A smentire questa accusa di ‘silenzio’ ci sono anche le prime pagine del 1° febbraio dei due principali quotidiani italiani.

I media ne hanno parlato

Il Corriere della Sera ha parlato dello Stato di emergenza con un titolo a nove colonne. La Repubblica, invece, ha parlato di scudo contro il virus spiegando nel sommario la decisione presa dal governo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Insomma, era una cosa nota a tutti, così come la scadenza del 31 luglio (i sei mesi sono da prassi quando si prende una misura così imponente). Bastava aprire la Bibbia del parlamentare per saperlo e, qualora si fosse stati contrari, si poteva dichiaralo il giorno seguente.

