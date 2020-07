Salvini minaccia il governo: «Se prolungano lo stato di emergenza non li facciamo uscire dall’Aula»

Ieri sono stati registrati altri 282 nuovi contagiati in Italia, ma per Matteo Salvini l’emergenza sanitaria non esiste più. Il leader della Lega torna a ripetere quella frase mantra che, all’inizio dell’epidemia (poi tramutatasi in pandemia globale), lo aveva portato ad attaccare il governo dicendo che tutto doveva riaprire. E anche oggi è tornato ad accusare l’Esecutivo, minacciando barricate, fisiche, in Parlamento qualora si decidesse per il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 ottobre.

LEGGI ANCHE > Salvini sui carabinieri di Piacenza dice «chi sbaglia paga», ma poi sposta il discorso sui taser

Un pensiero, quello sull’emergenza sanitaria finita, che aveva già espresso al Senato la scorsa settimana e che oggi è stato riproposto in conferenza stampa alla Camera dei deputati: «Noi non li facciamo uscire dall’Aula se questi vogliono tenere sotto scacco l’Italia fino al 31 ottobre. Non c’è nessuna emergenza sanitaria in corso. Chiunque voglia prolungare lo stato di emergenza, è un nemico dell’Italia. Stanno loro in Aula fino al 31 ottobre, non li facciamo uscire».

Stato di emergenza, Salvini minaccia il governo

Insomma, l’emergenza è finita. Andate in pace. Ma i numeri quotidiani smentiscono la narrazione dell’ex ministro dell’Interno. La curva dei contagi continua a essere ondivaga, con numeri a tre cifre che mostrano come la situazione non sia delle più positive. Non tanto per l’effettiva virulenza del Coronavirus – che miete sempre meno vittime -, ma per il rischio che un abbassamento della guardia possa portare a nuove infezioni che rischiano di paralizzare, di nuovo, i cittadini.

Padri e conti Ugolini

Ma i numeri non vengono ascoltati quando c’è di mezzo la propaganda di un senatore che si è definito padre di 60 milioni di italiani. Un vero papà direbbe ai propri figli di stare attenti e di non sottovalutare il pericolo che – come si vede dai dati italiani e di tutto il mondo – non è ancora stato superato. Ma ci sono padri che pensano alla salute dei figli e altri che fanno come il Conte Ugolino.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Matteo Salvini)