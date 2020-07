La leggiadria di Salvini che in Senato dice «l’emergenza è finita» e sui social se la prende con gli stranieri che portano il virus

Sostiene che in Italia non ci sia più emergenza

Ormai la strategia è tanto nota quanto stantia. Dire una cosa in un luogo e poi dire il contrario in un altro. Potremmo definire Matteo Salvini come il prototipo della ‘modernità liquida’ di cui parlò Zygmunt Bauman: si adatta al contenitore che lo ospita. L’ultimo caso arriva da una dichiarazione rilasciata quest’oggi in Senato, pochi istanti dopo la presentazione dell’ultimo dpcm da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza (che ha annunciato l’obbligo di mascherina al chiuso e il distanziamento sociale fino al 31 luglio, per il momento). E il leader della Lega ha detto che l’emergenza Covid è finita e devono essere restituite agli italiani le libertà. Eppure leggendo i numeri non sembra essere così. Lo stesso senatore ha detto che il governo fa terrorismo per un virus che non esiste quasi più. Ma è la stessa persona che qualche istante prima, sui suoi canali social, ha fatto terrorismo parlando di migranti portatori di Coronavirus? Spoiler: sì.

«Non potete minacciare gli italiani di stare chiusi, sotto ricatto per altri mesi in base al nulla. Il fatto che la situazione sia sotto controllo è merito dei medici, degli infermieri – ha detto Matteo Salvini in Senato -. L’emergenza ospedaliera è finita, lo dicono i numeri, smettete di terrorizzare gli italiani, di descrivere l’Italia come un lazzaretto. Non potete tenere il paese sotto ricatto. Rischiate di fare più danni per fame di quanto non ne abbia fatto il virus negli ospedali. Il solo annuncio della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre sta provocando un danno di decine di milioni. Chi paga? Conte? Toninelli?».

Salvini e la concezione propagandistica dell’emergenza finita

L’emergenza è talmente finita che ieri Luca Zaia (sì, della Lega) ha parlato dell’alta carica virale del virus arrivato dalla Serbia – oggi questa dichiarazione è stata ridimensionata dagli autori dello stesso studio sequenziale sul genoma -, ma anche negli ultimi giorni la curva epidemiologica ha avuto una leggera impennata che solo ieri e oggi ha mostrato un nuovo trend in calo. Ma Salvini cita Bassetti e l’emergenza ospedaliera finita. Ma in Lombardia, anche oggi, sono aumentate le persone ricoverate con sintomi nei vari nosocomi. Ed è una Regione governata dal Centrodestra.

Il capitolo migranti

E poi, se l’emergenza è finita – come dice Salvini – perché pubblicare a spron battuto notizie su migranti risultati positivi ai test? Se tutto è finito e dobbiamo tornare a vivere (per citare un verso salviniano tanto alla moda), perché fare terrorismo social su quegli aspetti. La risposta è nella propaganda, continua e perpetua.

L’emergenza è finita solo dai punti di vista che portano consensi elettorali. Come quando in una settimana passò dal voler chiudere tutto al riaprire tutto. Per poi tornare a chiedere le chiusure. Insomma, una modernità molto liquida che non passa allo stato gassoso neanche nei caldi mesi estivi.

