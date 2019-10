Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Online l’ultimo trailer dell’Episodio 9

L’attesa sta per finire. È stato pubblicato su YouTube il trailer, l’ultimo, del nuovo Star Wars – Episodio IX, The Rise of Skywalker. E neanche a dirlo, è subito diventato trending topic su Twitter. L’uscita del film è prevista per il 20 dicembre 2019 negli Stati Uniti e per il 18 dicembre 2019 in Italia.

Da Leia Organa a C-3PO, chi ritroviamo nel film

Si tratta della nona pellicola della saga di Guerre stellari e il terzo e ultimo film della cosiddetta ‘trilogia sequel’, composta da ‘Star Wars: Il risveglio della Forza’ (uscito nel 2015) e ‘Star Wars: Gli ultimi Jedi’ (uscito nel 2017). Tra i personaggi che ritroveremo ci sono – tra gli altri – Leia Organa, interpretata da Carrie Fisher: la sorella gemella di Luke e generale della Resistenza; Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill: l’ultimo Jedi e maestro di Rey; Kylo Ren, interpretato da Adam Driver: Leader Supremo del Primo Ordine, figlio di Han Solo e Leia Organa; Rey, interpretata da Daisy Ridley: una giovane sensibile alla Forza addestrata da Luke Skywalker; Finn, interpretato da John Boyega: un ex stormtrooper del Primo Ordine, ora combattente della Resistenza; Poe Dameron, interpretato da Oscar Isaac: Il miglior pilota della Resistenza; C-3PO, interpretato da Anthony Daniels: un droide protocollare umanoide al servizio del generale Organa. E proprio una frase di C-3PO, come si sente nel trailer, rischia di far commuovere i fan: «Do un’ultima occhiata ai miei amici».

Tutti i dubbi dei fan

Quali sorprese riserverà ai fan il film? Come si concluderà una delle saghe più amate di sempre? Ci sarà l’atteso scontro tra Rey e Kylo Ren, ma ciò che ha scosso i fan sono state le immagini di Rey che passa al lato oscuro della forza, dal momento che la vediamo con una doppia spada laser rossa. Resta da capire anche quale sarà il ruolo di Palpatine e quanto vedremo Carrie Fisher dopo la sua prematura scomparsa: secondo alcune indiscrezioni, pare che il suo personaggio sarà comunque centrale nella trama. Staremo a vedere. Poco meno di due mesi e tutti i dubbi dei fan verranno svelati.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT LOCANDINA]