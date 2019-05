Addio a Peter Mayhew, il Chewbacca di Star Wars

È morto all’età di 74 anni l’attore Peter Mayhew che ha interpretato il personaggio di Chewbacca, soprannominato Chewbe, nella saga di ‘Star Wars’. A rendere noto il suo decesso è stata la stessa famiglia dell’attore londinese, spiegando che il decesso è avvenuto il 30 aprile e che l’attore era circondato dai suoi cari in Texas. Famoso per la sua altezza, i dati ufficiali parlano di 218 centimetri, fu l’anima di uno dei personaggi più iconici della serie cinematografica creata da George Lucas.

«La famiglia di Peter Mayhew, con profondo amore e tristezza, si rammarica nel condividere la notizia che Peter sia morto. Ci ha lasciato la sera del 30 aprile 2019 con la famiglia al suo fianco nella sua casa nel Nord del Texas», scrivono i familiari dell’attore nato a Londra il 19 maggio del 1944.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019