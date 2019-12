Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker. Cosa sappiamo sul film

La saga di concluderà questa settimana, o meglio dovremmo dire che con Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker si concluderà l’epopea di una galassia lontana lontana così come la conosciamo. In questi nove film si è raccontata la storia della famiglia Skywalker, che sparirà di scena nei prossimi capitoli che segnerà un nuovo inizio per la saga. Ecco perché Star Wars IX è uno dei film più attesi di sempre, anche perché la Disney è riuscita a fare salire l’hype in modo incredibile. Ecco cosa sappiamo de “L’Ascesa di Skywalker” in arrivo nei cinema dal 18 dicembre.

Star Wars IX – Addio alla famiglia Skywalker

Come detto questo nono capitolo concluderà la saga della famiglia Skywalker: da Anakin il cui cambiamento in Darth Vader è stato raccontato nella trilogia prequel, passando per i suoi figli Luke & Leia nella trilogia storica firmata da George Lucas e che ha fatto la storia del cinema fino ad arrivare alla nuova targata Disney con Rey e Kylo Ren. In questa clip c’è il riassunto di oltre 40 anni di storia.

La regia, la sceneggiatura e le musiche

La regia di Star Wars IX – L’Ascesa di Skywalker ha avuto una genesi molto complessa, visto che per divergenze creative i vertici della Disney hanno allontano Colin Trevorrow. Dopo il rifiuto di Rian Johnson (che ha diviso moltissimo con il suo “Gli Ultimi Jedi”) e il sogno di alcuni fan di affidare il capitolo conclusivo ad un grande nome come Steven Spielberg alla fine la presidente della LucasFilm Kathleen Kennedy ha scelto di puntare sul sicuro richiamando J.J Abrams, che con oltre 2 miliardi di dollari aveva fatto letteralmente volare “Il Risveglio della Forza”. Il creatore di “Lost” ha dovuto fare i conti con la scomparsa di Carrie Fisher, che sarebbe dovuta essere la protagonista assoluta del film diventando un vero e proprio cavaliere Jedi con tanto di spada laser. Lo script quindi è stato affidato allo stesso Abrams e al premio Oscar Chris Terrio, nonostante la produzione si sia comunque avvalsa della consulenza dello storico sceneggiatore Lawrence Kasdan che ha co-firmato gli script degli episodi VII e VIII. John Williams, a 87 anni, tornerà per l’ultima volta a far risuonare tutti i temi composti nel corso della saga e ad accompagnarci in questo viaggio verso la fine.

Star Wars IX – La trama

Partiamo dal presupposto che soltanto chi ha lavorato a “L’Ascesa di Skywalker” conosce interamente la trama del film, anche se John Boyega ha rischiato grosso perdendo il copione che era addirittura finito su ebay. Un anno dopo gli eventi del precedente film, Gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta o quello che ne rimane affronta ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che Resistenza è stata decimata dal Primo Ordine, si tentano nuovi assembramenti ed è per questo che vediamo per la prima volta Finn, Poe e Rey uniti per combattere fianco a fianco. La Resistenza dovrà fare i conti solo con l’oscuro regime e fronteggiare i propri tumulti interni. Dal passato tornano nuove minacce, come Palpatine, il cui trono si erge minaccioso nel trailer circondato dai ghiacci, ma non quale sia la forma dell’Imperatore in questo film. Al tempo stesso l’antica battaglia tra Jedi e Sith sembra aver raggiunto l’apice, mettendo un punto definitivo alla saga di Skywalker.

I personaggi e i character poster

Nel nuovo capitolo della saga come detto rivedremo tutti i personaggi principali della saga, compresa la principessa Carrie Fisher grazie al girato non utilizzato in Star Wars VII. Nonostante la fine de “Gli Ultimi Jedi” torneranno sicuramente Mark Hamill e Sir Anthony Daniels, mentre alcuni mormorano che rivedremo anche in alcuni flashback Harrison Ford nei panni di Han Solo. Riabbracceremo tutti i protagonisti della nuova trilogia: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac e Joonas Suotamo, che ha ereditato dal compianto Peter Mayhew la tuta dì Chewbacca. I più attesi però sono senza dubbio Billy Dee Williams e Ian McDiarmid, che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Lando Calrissian e dell’Imperatore Darth Sidious/ Palpatine.

Star Wars IX – Il trailer finale