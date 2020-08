La favola di Brayden Harrington, eroe dei social balbuziente

Brayden Harrington non avrebbe mai pensato di diventare la star balbuziente della convention democratica di Milwaukee del 2020. E invece dopo il suo intervento di giovedì sera il 13enne del New Hampshire è diventato un vero e proprio eroe social, proprio per il coraggio e la forza con cui ha sfidato il suo disturbo del linguaggio per raccontare come Joe Biden l’aveva aiutato a combattere la balbuzie.

La star balbuziente e il vice presidente Usa

“Ciao, mi chiamo Brayden Harrington e ho 13 anni”. È iniziato così il discorso del giovane che ha spiegato subito come lui e Joe Biden appartenessero allo stesso club: quello dei balbuzienti. Anche l’ex vice presidente degli Stati Uniti infatti da piccolo tartagliava e per questo, ha spiegato Brayden, quando ha sentito la sua storia ha voluto aiutarlo spiegandogli come aveva fatto a superare la disfunzione del linguaggio nel corso degli anni e come tuttora prepara i discorsi per avere meno problemi. Un aiuto eccezionale per il giovane del New Hampshire che infatti non ha nascosto l’emozione nel sapere che “una persona come me può diventare vice presidente degli Stati Uniti” e la gioia per la fiducia che gli ha dato l’aiuto e il sostegno di Biden.

Brayden — When I was growing up, my mom always told me that bravery resides in every heart and that someday it will be summoned. Well, you summoned yours last night and showed the whole world that your stutter doesn't define you. I couldn't be prouder. https://t.co/61eAOjraHq — Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020

Una storia che ha commosso i social con migliaia di persone che hanno condiviso l’intervento di Brayden e molti commentatori che hanno definito quello del giovane il discorso più emozionante dell’intera convention. E il coraggio di Brayden, che ha invitato a votare Biden anche perché all’epoca del loro incontro si interessò a lui e alla sua storia, aiutandolo e poi dandogli appoggio e fiducia, ha fatto fare un balzo in avanti anche alla campagna dell’ex vice di Obama, con tanti esperti che oggi hanno sottolineato il contrasto tra la disponibilità e l’umanità di Biden e le immagini di Donald Trump che quattro anni fa prendeva in giro un giornalista disabile. Un messaggio rilanciato proprio dallo staff dell’ex senatore del Delaware, che oggi ha infatti postato il video del suo primo incontro con Brayden, per rendere ancora più netta l’immagine di un candidato umano, che si interessa dei problemi delle persone contro quel Trump che i democratici definiscono un uomo che pensa solo a sé stesso.