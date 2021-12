L’engagement social di Alberto Angela anticipa i dati Auditel di Stanotte a Napoli

È stato il caso televisivo della serata di Natale. Alberto Angela aveva promesso di regalare emozioni con la puntata speciale dedicata a Napoli – lo speciale Stanotte a Napoli è andato in onda su Raiuno, in prima serata e ha tenuto incollati i telespettatori per quasi tre ore – e, in base ai risultati che si riescono a intravedere tra ieri notte e questa mattina sui social network, le promesse sembrano essere state decisamente mantenute. Se si sommano gli hashtag #AlbertoAngela, #StanotteaNapoli, #Raiuno, #Napoli su Twitter, il risultato che inizia a emergere – in termini di favore del pubblico – sembra essere decisamente rilevante. Occorrerà attendere la conferma dei dati Auditel di oggi per capire quanta corrispondenza ci sia stata – effettivamente – tra le sensazioni comunicate dalla bolla dei social network e quelle raccolte dal pubblico a casa. E la conferma è arrivata alle 10: 22,7% di share, con oltre 4 milioni di spettatori.

Stanotte a Napoli e il record di interazioni sui social network

Il segnale, tuttavia, è stato dato. Quando sui social network una trasmissione televisiva viene molto commentata e seguita in diretta è già un buon viatico per un risultato importante in termini di ascolti, considerata anche la vasta fetta di pubblico priva di social network che Alberto Angela già normalmente riesce a raggiungere.

Diversi passaggi della trasmissione sono destinati a vivere di vita propria sui social network. Ad esempio, la battuta finale della puntata, con Alberto Angela che pronuncia in napoletano la frase “Amma frnut” – abbiamo finito. Un vero e proprio meme potenziale.

Alberto Angela che alla fine della puntata di #StanotteANapoli dice in napoletano: “amme frnut”.

Alberto urlalo. pic.twitter.com/VWRleAVRPP — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 25, 2021

I numeri, però, si iniziano a comprendere quando si vedono i risultati dei tweet di Alberto Angela sulla trasmissione. A fronte di una media di circa un migliaio di interazione a tweet durante la sua normale attività di pubblicazione su Twitter, i tweet con l’hashtag #StanotteaNapoli pubblicati dal conduttore hanno oscillato tra le 4 e le 5mila interazioni. Segnale inequivocabile del successo che ha avuto la puntata.