Deve intervenire (ancora) Alberto Angela per chiarire che Ulisse non è mai stato sospeso

Si era parlato di una sospensione che, poi, era stata puntualmente smentita dalla redazione di Ulisse. Non trovando alcuna puntata (nemmeno in replica) nei palinsesti di questa settimana, gli spettatori hanno iniziato a interrogarsi sul destino della produzione di Raiuno, amatissima e – pure – in calo di ascolti nelle tre puntate iniziali di questa stagione. Per spazzare via qualsiasi nube di sospetto, tuttavia, è dovuto intervenire ancora una volta Alberto Angela, conduttore della trasmissione, per chiarire che Ulisse non è mai stata sospesa, né tantomeno si è mai pensato di farlo.

Alberto Angela chiarisce ancora una volta che Ulisse non è stato sospeso

Alberto Angela non ama usare tantissimo i social network, anche se la sua presenza sui social è ovunque (fanpage, gruppi che lo esaltano e che seguono in maniera molto attenta i propri programmi). Eppure ieri, tra i tweet sulla presentazione del secondo volume della sua trilogia di Nerone (edito da Harper Collins), il conduttore di Ulisse è voluto intervenire in maniera chiara e netta sul destino della sua creatura.

Mancano due puntate di questo nuovo ciclo che saranno recuperate in seguito a un rallentamento nella loro produzione causato dall’emergenza coronavirus e dalle contromisure che sono state prese all’interno del team che ha lavorato con Alberto Angela per la realizzazione di questo nuova stagione di cinque puntate. Nella fattispecie, mancano la puntata su San Francesco e su Santa Chiara (che andrà in onda il 27 maggio) e la puntata sull’emergenza climatica, che vedrà la straordinaria partecipazione di Piero Angela (la messa in onda è prevista per il 3 giugno).

Bene, Alberto Angela – nel suo consueto stile privo di polemiche – non ha lasciato spazio a interpretazioni. «Ulisse non si ferma – ha scritto per i suoi fan preoccupati dall’assenza della trasmissione in palinsesto anche in questa settimana -. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l’emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno».

#Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l’emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno. — Alberto Angela (@albertoangela) May 13, 2021

Un tweet che in poco tempo è diventato virale e che non fa altro che riaffermare con ancora più forza quanto dichiarato già la scorsa settimana dalla redazione di Ulisse e dal direttore di Raiuno Stefano Coletta (che aveva detto in maniera enfatica Ulisse non si tocca). Gli ascolti più bassi non c’entrano nulla. Il servizio pubblico non rinuncia – e non intende farlo – a una delle sue poche produzioni di qualità.

FOTO: IPP/Gioia Botteghi – Roma