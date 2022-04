Spotify continua a testare un feed simile a TikTok

Spotify sta sperimentando un’altra nuova funzionalità di scoperta, dopo il test della scorsa settimana di un “feed di notizie audio” per i podcast. Ora, il servizio di streaming sta testando un feed personalizzato sulla schermata iniziale dell’app, che introduce gli utenti alla nuova musica attraverso un feed di loop di tela (ad esempio, quelle GIF che appaiono quando ascolti determinate canzoni: “Brutal” di Olivia Rodrigo è accompagnato da un anello di una torta che viene frantumata, per esempio). È quanto ha riportato il sito techcrunch.com.



Come TikTok, queste canzoni e i loop di tela di accompagnamento saranno presentati in un feed video verticale, che Spotify è stato avvistato per la prima volta a novembre (puoi anche acquistare case ora in un feed video verticale in forma abbreviata). Ogni giorno, questo feed, in fase di test nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Canada, consiglierà 15 brani. Se vedi una traccia che ti piace su questo feed, puoi aggiungere la canzone a una playlist, seguire l’artista o condividerla sui tuoi canali social. Quando Spotify ha lanciato Canvas nel 2019, le reazioni iniziali sono state contrastanti, ma la società ha continuato a spingere la funzione, aprendo persino un mercato per artisti per vendere illustrazioni in loop di musicisti. All’epoca, Spotify affermava che gli utenti avevano il 145% in più di probabilità di condividere tracce che includevano un loop di tela. Ora che i loop di tela continuano a essere spinti in primo piano e al centro dell’app, questo probabilmente significa per i musicisti che se vuoi avere maggiori possibilità di essere promosso da Spotify, potresti voler creare una GIF.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]