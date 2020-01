Rai 1 manda in onda uno ‘spot elettorale’ di Salvini durante l’intervallo di Juventus-Roma

La Coppa Italia è uno degli eventi sportivi italiani più bistrattati, ma alla fine attira l’attenzione di milioni di persone che si collegano sui canali Rai per assistere ai match. E mercoledì sera, sulla rete ammiraglia della televisione pubblica, è andata in onda l’atteso quarto di finale tra Juventus e Roma. L’attenzione, però, si è spostata dal campo alla scelta – poi definita un ‘errore’ – di sostituire la classica anticipazione di ‘Porta a Porta’ (in onda al termine dell’incontro di coppa) con un estratto delle parole che il leader della Lega ha pronunciato durante la puntata della trasmissione di Bruno Vespa. Un vero e proprio spot elettorale Salvini al posto della consueta anticipazione neutra.

LEGGI ANCHE > Salvini citofona al Pilastro, vandalizzata l’auto della donna che lo ha accompagnato

Un ‘errore’ che ha provocato numerose reazioni. Ma riavvolgiamo il nastro. Ogni volta che in seconda serata va in onda Porta a Porta su Rai 1, la televisione pubblica è solita mandare in onda un piccolo spot (pre-registrato, come tutta la trasmissione) in cui compare il conduttore Bruno Vespa che, in una trentina di secondi, espone gli ospiti e i temi che saranno affrontati in seconda serata. Nulla più: gli ospiti, infatti, non proferiscono parola. Specialmente se si tratta di politici e ci si trovi nelle fasi finali della campagna elettorale (questa volta per le regionali in Emilia-Romagna e Calabria) dove i paletti della par condicio si fanno ancora più stringenti.

Lo spot elettorale Salvini durante l’intervallo di Juventus-Roma

Mercoledì sera, invece, qualcosa è andato storto. Al posto del classico e istituzionale lancio neutro della trasmissione, all’intervallo di Juventus-Roma è andata in onda un’anticipazione pendente verso la Lega. Nessun contraddittorio, nessuna presentazione (se non nel ricordare l’appuntamento in seconda serata): solo le parole da campagna elettorale di Matteo Salvini.

A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) January 22, 2020

La spiegazione di Bruno Vespa

La frustrazione di Nicola Zingaretti per lo spot elettorale Salvini all’intervallo del match di Coppa Italia è stata seguita da un vero e proprio subbuglio in rete. Bruno Vespa, conduttore della storia trasmissione, ha parlato di un ‘errore’ nella messa in onda di quello spot e ha spiegato che questa sera, durante una delle pause pubblicitarie di ‘Don Matteo’, la situazione sarà riequilibrata. Sta di fatto che il tempo di parola concesso al leader della Lega in quello spot è stato maggiore a quello dato al Partito Democratico. Dettagli che non possono essere trascurabili in tempi di par condicio.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Matteo Salvini)