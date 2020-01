Salvini citofona al Pilastro, vandalizzata l’auto della donna che lo ha accompagnato

La macchina di Annarita Biagini è stata trovata con i finestrini in frantumi

Una Matiz verde in un parcheggio del quartiere Pilastro di Bologna con i finestrini laterali letteralmente sfondati. È la vettura di Annarita Biagini, la donna che nel pomeriggio di ieri ha accompagnato Matteo Salvini nella sua visita al quartiere dell’hinterland felsineo. Il leader della Lega ha poi suonato il citofono di una famiglia tunisina, indicatagli dalla stessa donna come responsabile di attività di spaccio nel quartiere. I diretti interessati, successivamente, hanno smentito questa circostanza.

Annarita Biagini, la donna che ha accompagnato Salvini nel suo tour al Pilastro

La vettura di Annarita Biagini è stata presa d’assalto nella notte e la famiglia della donna ha presentato denuncia contro ignoti questa mattina. Successivamente, le forze dell’ordine sono intervenute sul posto dove l’automobile si trovava in sosta per effettuare gli opportuni rilievi e per cercare di risalire ai responsabili di quanto accaduto.

La notizia, senz’altro importante alla luce dei fatti di ieri, è stata battuta da In Cronaca , la testata del Master di Giornalismo di Bologna. Inizialmente, sono state lanciate poche righe accompagnate dalla foto dell’auto con i finestrini in frantumi e alcuni poliziotti accanto alla vettura. Poi, le croniste Chiara Caravelli e Francesca Chiamenti hanno effettuato ulteriori approfondimenti.

«Ho trovato delle pietre all’interno della macchina, gusci d’uovo sul tettuccio e i vetri rotti per terra» – ha affermato il marito della donna, Luciano Sanguettoli, 75 anni. L’episodio, stando a quanto riportato da In Cronaca, sarebbe avvenuto verosimilmente intorno alle 22 di ieri sera, subito dopo la diffusione della notizia della passeggiata di Salvini nel quartiere.

Il possibile legame con quanto avvenuto nella giornata di ieri

Sembra inevitabile, quindi, collegare l’episodio al grande clamore suscitato dalla visita di Matteo Salvini al Pilastro e al ruolo che la donna ha avuto nell’ambito di questa visita. Annarita Biagini è stata contattata, nelle scorse ore, da diversi organi di stampa, ai quali ha spiegato la sua posizione politica, la sua prossimità rispetto alle idee di Matteo Salvini e la sua esperienza quotidiana. La donna è madre di un ragazzo morto di overdose e ha affermato di spostarsi sempre con una pistola per difendersi da eventuali episodi di criminalità.

FOTO: La foto dell’automobile di Annarita Biagini scattata dalla redazione di In Cronaca