Come funzioneranno spostamenti e ristorazione nelle zone rosse del nuovo Dpcm

Le anticipazioni che arrivano grazie alla bozza del nuovo Dpcm – che dovrebbe essere firmato da Giuseppe Conte in serata entrando in vigore giovedì – dipingono la situazione per ristorazione e spostamenti in quelle che verranno classificate come zone rosse. Per quanto riguarda gli spostamenti zone rosse e i ristoranti zone rosse già trapela dalle bozze che girano a poche ore dalla firma che le regole saranno stringenti ma comunque diverse rispetto al lockdown totale.

Spostamenti zone rosse nel nuovo Dpcm

Dalla bozza trapela che nelle regioni classificate ad alto rischio sarà «vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori» salvo per le solite ragioni legate a comprovati motivi lavorativi o a situazioni di necessità e di salute. Diversa da marzo sarà la situazione degli spostamenti per la didattica: «Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». Rimane sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Saranno invece vietati gli «spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza». Per viaggiare sui mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale – escludendo il trasporto scolastico dedicato – sarà possibile riempire i veicoli fino al 50% della capienza.

Nelle zone rosse sospesa la ristorazione

Nella bozza del nuovo Dpcm si legge che nelle zone a rischio alto di contagio «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio». Rimane consentita «la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze». Rimangono comunque aperti «gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».