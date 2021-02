Perché hanno sospeso l’account Twitter di Sport Mediaset?

Da questa mattina il profilo non è più raggiungibile per «violazione delle regole»

Da questa mattina il profilo Twitter di Sport Mediaset non è più raggiungibile. Collegandosi sul social e cercando di accedere alla pagina che condivide articoli della testata sportiva di casa Mediaset, compare un messaggio che parla di account sospeso. I motivi non sono stati resi pubblici né dalla piattaforma né dalla redazione. Per il momento, infatti, l’unica cosa che compare sul profilo sospeso è un messaggio che dice tutto e dice nulla: «Twitter sospende gli account che violano le Regole di Twitter».

Sport Mediaset, sospeso il profilo Twitter della testata

Ed è questo quello che appare cercando il profilo Twitter di Sport Mediaset nella versione mobile della app: rimossa la fotografia, ma ben visibile la spunta blu della certificazione, il numero di following e di follower.

Nella versione desktop di Twitter, invece, quel che appare è differente, ma la situazione non cambia per l’account @Sport_Mediaset.

Tutti i contenuti, dunque, non sono visibili partendo dal social dell’uccellino. Ovviamente il sito funziona, così come i profili Facebook e Instagram legati alla testata sportiva di Mediaset.

Le regole di Twitter che potrebbe aver violato

Come detto, ancora non sono stati resi i motivi che hanno provocato la sospensione del profilo Twitter di Sport Mediaset. L’unico riferimento è molto generico e fa riferimento alle regole del social che sarebbero state violate dall’account. Si va dalle questioni di sicurezza (violenza, terrorismo, sfruttamento sessuale, minorile, abusi, incitamento all’odio, autolesionismo, contenuti sensibili o violenti, beni o servizi illegali), passando per violazioni dei regolamenti sulla privacy e principi di autenticità (manipolazione della piattaforma e spam, integrità civica, impersonificazione, contenuti artificiosi e manipolati e copyright). Ovviamente riteniamo che le questioni di sicurezza non siano riferibili alle eventuali violazioni fatte dall’account. Per il resto attendiamo chiarimenti e comunicazioni ufficiali.