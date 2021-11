Spazio, Colao e Le Maire firmano accordo Italia-Francia

Vittorio Colao, Ministro della Tecnologia Innovazione e Transizione Digitale e Bruno Le Maire, Ministro della Economia, Finanza e Ripresa, hanno firmato un accordo sulle questioni nello spazio dopo 3 mesi di negoziati. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, nella sezione tecnologia.

I ministri riconoscono che il settore spaziale è fondamentale per l’Europa competitività e costituisce un prerequisito per la strategica capacità di entrambi gli Stati. L’accesso autonomo dell’Europa allo spazio “deve essere conservato e rinforzato”. Si “consolida la cooperazione tra Italia e Francia sui lanciatori, basata su Ariane 6 e Vega C, affinché l’Europa possa svolgere appieno il suo ruolo come leader in un settore in continua evoluzione. Questo accordo pone il fondamento per una maggiore competitività sia della propulsione a liquido che solido grazie alle ottimizzazioni industriali e alla potenziata cooperazione concordata dai gruppi di lavoro”.

L’accordo prevede anche ulteriori sviluppi tecnologici che consentiranno di posizionare Ariane sul mercato emergente delle mega-costellazioni e riconosce l’ambizione Italia sull’Osservazione terrestre”. L’idea di una ‘mega costellazione’ di satelliti, spiegano gli addetti ai lavori, nasce dall’esigenza di garantire una copertura globale del servizio internet, con particolare attenzione alle zone rurali o in via di sviluppo.

«Le vicende di mercato le lasciamo al mercato, ovviamente osserviamo la situazione, perché abbiamo a cuore la sicurezza delle reti e dei dati italiani e per quanto mi riguarda i piani di sviluppo di banda larga e 5G» previsti nel Recovery Plan. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao, nel punto stampa da Bruxelles. «Siamo molto soddisfatti per l’accordo con la Francia sullo spazio, in particolare sui lanciatori. Italia e Francia condividono una visione strategica del settore per l’Europa. L’Italia torna protagonista grazie ai fondi nazionali e al Recovery in quest’area e abbiamo deciso di collaborare su alcuni aspetti importanti come i motori per i lanciatori ma anche alcune ottimizzazioni industriali», ha aggiunto.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]