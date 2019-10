Roma, reagisce a rapina e gli sparano alla testa. Un 25enne è in gravi condizioni

Paura nella notte nei pressi del parco della Caffarella, nella capitale, dove un uomo ha reagito a un tentativo di rapina finendo per essere colpito da un colpo di pistola che lo ha centrato alla testa. Il giovane, un 25enne, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni e rischia la vita. Insieme a lui, secondo le prime ricostruzioni e i racconti dei testimoni, ci sarebbe stata anche la sua compagna. Sulla sparatoria Roma indagano i carabinieri.

LEGGI ANCHE > Roma, sparatoria in strada all’Eur a due passi dall’Hotel Sheraton

L’aggressione, iniziata con un tentativo di rapina e finita nel sangue, è avvenuta fuori da un locale nella zona Appio, nei pressi della stazione Colli Albani della metro A (non distante dal parco della Caffarella). I due giovani, una coppia rispettivamente di 25 e 24 anni, si trovavano fuori dal pub John Cabot di via Teodoro Mommsen, quando sono stati avvicinati da due persone che hanno provato a rubare la borsa alla donna.

Sparatoria Roma dopo un tentativo di rapina

I due aggressori hanno anche colpito la giovane alla testa per sottrarle la borsetta e il suo contenuto e il suo fidanzato ha reagito immediatamente opponendo resistenza e iniziando una colluttazione con i due malviventi. Poi la tragedia: uno dei due ladri ha esploso alcuni colpi dalla sua pistola in direzione del giovane. Uno dei proiettili lo ha colpito alla testa, facendolo cadere in terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma le condizioni del 25enne sembrano essere disperate.

La dinamica della colluttazione finita nel sangue

Secondo le prime testimonianze, la coppia era fuori dal pub John Cabot di via Teodoro Mommsen in attesa di alcuni amici con cui dovevano incontrarsi. E proprio fuori dal locale sono stati avvicinati da questi due malviventi che hanno iniziato a strattonare la donna nel tentativo di rubarle lo zainetto. Il 25enne, di origini ucraine, a reagito, ma uno dei due criminali gli ha sparato.

Il racconto di un testimone

«Ero a casa ieri sera quando ho sentito uno sparo e una ragazza urlare, chiedeva aiuto. Così mi sono affacciata ma non riuscivo a vedere nulla. Allora mio marito è sceso in strada – ha raccontato una donna all’Ansa -. Qualcuno ha visto una moto con due persone con casco integrale andar via, altri hanno parlato di un’auto. È sempre stata una zona tranquilla, ora la paura è tanta»

(foto di copertina: ANSA/ CARABINIERI)