Roma, sparatoria in strada all’Eur a due passi dall’Hotel Sheraton

Momenti di panico e paura nel quartiere Eur di Roma dove poco dopo l’ora di pranzo sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in strada. Alcuni testimoni, tra cui tassisti e autisti di Ncc hanno parlato di attimi di tensione dopo quei colpi. Ancora non si conoscono i dettagli di questa sparatoria Roma, se non la zona in cui tutto questo sarebbe avvenuto: in via delle Tre Fontane, a pochi passi dal famoso Sheraton Hotel.

Per questo motivo i racconti e le testimonianze sono arrivate dagli autisti che si trovavano in sosta nella zona dopo aver accompagnato i clienti della struttura alberghiera. Come riporta AdnKronos, il forte rumore dei colpi ha generato il panico nei cittadini che vivono o stavano passando nella zona. Immediate le telefonate alle forze dell’ordine che ora sono arrivate sul posto per verificare e confrontare i racconti di questa sparatoria Roma.

Secondo le prime testimonianze raccolte della forze dell’ordine, alcuni testimoni avrebbero visto alcune persone, a bordo di motociclette, sparare diversi colpi di arma da fuoco su un’automobile proprio sulla trafficatissima via delle Tre Fontane. Spari che avrebbero scatenato il panico nella zona dell’Eur.

Sparatoria Roma, paura all’Eur

In quella zona non c’è solamente l’Hotel Sheraton, ma anche un McDonald’s, un Lunapark (il famoso Luneur), il centro di preparazione Paralimpica del Cip e diversi campi da gioco tra rugby e calcio. In uno di questi, inoltre, si disputano le partite della Roma femminile e di quella Primavera.

Una zona di grande passaggio quotidiano, con via delle Tre Fontane che unisce segna il limite Nord del quartiere Eur, con la strada che porta a costeggiare il viadotto della Magliana, dal Torrino fino a via Cristoforo Colombo.

