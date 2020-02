Salvini rivendica la citofonata: «Da quando sono passato io non ci sono più spacciatori al Pilastro»

«Mi hanno chiamato le signore del Pilastro – dice Matteo Salvini in una diretta Facebook -, vi ricordate? Il quartiere dove sono successe tutte quelle polemiche. Bene, mi hanno detto che da quando sono passato io non si spaccia più nel quartiere». Insomma, il leader della Lega rivendica il risultato della citofonata nel quartiere di Bologna.

LEGGI ANCHE > Salvini citofona al Pilastro, vandalizzata l’auto della donna che lo ha accompagnato

Spacciatori Pilastro, Matteo Salvini dice da quando è passato lui non ci sono più

Mentre i Carabinieri scoprono vicino al Pilastro di Bologna (e li ringrazio!) un casolare spacciato per sede di un’associazione per immigrati ma trasformato in dormitorio abusivo, con tanto di droga e auto rubate. pic.twitter.com/tm3nunZskM — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 3, 2020

Il leader della Lega si è riagganciato a un fatto di cronaca avvenuto «vicino al Pilastro» – e non all’interno del quartiere – per riproporre sui suoi social network il video del passaggio in cui dice di aver avuto un ruolo importante, con la sua sola presenza a Bologna nell’ambito della campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna, nella lotta allo spaccio di droga all’interno del quartiere periferico del capoluogo di regione.

Ovviamente, Matteo Salvini sa che la circostanza può essere solo casuale, ma in ogni modo anche questo fa parte della sua propaganda e del suo messaggio che vuole girare ai followers: «Mi hanno detto grazie e io dico grazie a loro. Mi è costato polemiche, minacce e insulti: ma se la mia sola presenza ha allontanato anche solo per qualche giorno o per qualche settimana gli spacciatori di droga e di morte da quel quartiere sono contento».

FOTO dalla diretta Facebook di Matteo Salvini