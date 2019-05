Cosa vuol dire essere sovranisti? La risposta dei giovani di Azione Universitaria

Le elezioni europee sono alle porte e, durante questa campagna elettorale, i temi legati al sovranismo e alla tutela degli interessi nazionali hanno preso il sopravvento nell’agenda elettorale dei partiti in corsa al Parlamento di Strasburgo. Ma cosa significano per i giovani politici italiani l’Europa e il sovranismo? Siamo andati nella sede nazionale di Azione Universitaria, costola giovanile di Fratelli d’Italia, per capirlo direttamente dai protagonisti di questa battaglia culturale contro i tecnocrati europei, le banche e il mondialismo.

L’idea di Europa dei giovani di Azione Universitaria

Simone D’Alpa e Leonardo Samà, dirigenti di Gioventù Nazionale, ci hanno raccontato la loro idea di Europa smentendo alcune facili semplificazioni che vedono la destra italiana sempre meno europea e ogni giorno più vicina al nazionalismo dei primi del Novecento: «La destra italiana è da sempre europeista, noi siamo contro i tecnocrati: vogliamo un Europa dei popoli piuttosto che della finanza».

[FOTO e VIDEO di Francesco Collina per Giornalettismo]