I sorteggi Champions League hanno determinato contro quali squadre le italiane giocheranno (o giocheranno eventualmente) i propri quarti di finale. Una situazione paradossale, con un sorteggio molto complesso, visto che soltanto alcune squadre sono qualificate, mentre le altre si giocheranno il passaggio del turno in una gara di ritorno degli ottavi che si disputerà dopo sei mesi rispetto alla gara d’andata.

Sorteggi Champions italiane, chi sfiderà l’Atalanta

L’unica squadra italiana certa del passaggio del turno è l’Atalanta che ha liquidato il Valencia in due sfide prima della pausa per il coronavirus. La squadra bergamasca affronterà sulla propria strada il Paris Saint Germain nei quarti di finale della massima competizione europea.

Sorteggi Champions italiane, le combinazioni per Napoli e Juventus

Juventus e Napoli, invece, non sono ancora qualificate. Per questo motivo, il loro sorteggio è stato abbinato alla loro sfidante negli ottavi di finale, nella gara di ritorno. Il Barcellona per i partenopei, il Lione per i bianconeri. Nel caso in cui la Juventus dovesse passare il turno (la partita di ritorno è in programma il 7 agosto e si parte dalla sconfitta per 1-0 fuori casa subita dai bianconeri di Maurizio Sarri), potrebbe affrontare la vincente della sfida tra Manchester City e Real Madrid (all’andata vinsero gli inglesi, fuori casa).

Il Napoli deve ripartire dall’1-1 del San Paolo contro il Barcellona. Nel caso di passaggio del turno, i partenopei di Gennaro Gattuso affronteranno la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco. Soltanto un miracolo potrebbe consentire agli inglesi di passare il turno, visto che all’andata finì 3-0 per i bavaresi. Dunque, il quarto di finale sarà Barcellona-Bayern Monaco o, se il Napoli dovesse fare il colpaccio al Camp Nou, Napoli-Bayern Monaco.

Sorteggi Champions italiane e non solo: gli altri accoppiamenti

L’altra sfida sicura ai quarti di finale sarà quella tra Atletico Madrid e Lipsia.

Partita 1: Real /City – Lione/Juve

Partita 2: Lipsia – Atl. Madrid

Partita 3: Napoli/Barça – Chelsea/Bayern