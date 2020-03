Rinviati gli ottavi di finale di Champions ed Europa League

Dopo un inutile temporeggiamento e senza mai giocare d’anticipo, la Uefa ha finalmente deciso di sospendere la Champions League e l’Europa League. Lo ha comunicato la stessa Federcalcio Europea con un comunicato diffuso sui propri social e sul proprio sito ufficiale. Rinviati i match degli ottavi di finale fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Nel comunicato si fa riferimento alle decisioni prese dai diversi Stati che rendono impossibile la prosecuzione delle competizioni.

LEGGI ANCHE > Mikel Arteta e Hudson-Odoi, i primi due casi di contagio in Premier League

«Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate – si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Uefa -. Ciò includono le rimanenti partite di Champions League, il ritorno degli ottavi di finale, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, le gare di andata rimanenti e i ritorni previsti il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni su quando si svolgono queste partite saranno comunicate a tempo debito».

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020