Il sondaggio su Twitter per il leader della sinistra «dimentica» Elly Schlein, nei commenti la citano in tanti

C’è un tema di cui nei salotti dei talk show si parla poco, ma che sembra interessare a tante persone soprattutto sui social network. Nei sondaggi ufficiali, infatti, i partiti a sinistra del Pd vengono sistematicamente sottodimensionati, anche a causa dell’attuale quadro frammentato in questa area dello scacchiere. LeU, MdP, Possibile, le liste ecologiste: vengono tutte esaminate in maniera distinta, anche se a volte i loro obiettivi e programmi sono sovrapponibili.

Un utente di Twitter – @Sabbath_fed – ha provato a fare chiarezza, proponendo ai suoi followers sul social network un sondaggio sulla leadership della sinistra. Un sondaggio discretamente partecipato, che ci offre qualche indizio in più per capire meglio il problema.

Sondaggio sinistra, nell’elenco manca Elly Schlein

Nell’elenco di partenza, tuttavia, l’utente di Twitter inserisce solo candidati uomini, più la categoria ‘altro’. Le alternative – il ministro della Salute Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e il fondatore di Possibile Giuseppe Civati – raccolgono consensi, ma la sorpresa è al di fuori dell’elenco.

Se i partiti a #sinistra del PD decidessero di presentarsi alle future elezioni con un’unica lista, chi vedreste come leader? — Federico (@Sabbath_fed) August 8, 2020

In tanti hanno, infatti, flaggato la categoria ‘altro’ esprimendo nei commenti il nome che vorrebbero proporre. Tra questi, sembra esserci vasto consenso intorno alla vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Elly Schlein. Non solo Giuseppe Civati (che resta il politico di sinistra più popolare sui social network e che raccoglie al momento il 52% delle preferenze), quasi il 30% delle risposte, infatti, propende per un’altra soluzione.

Cosa ci insegna questo piccolo sondaggio sinistra

Nella lunga sfilza di commenti compare spessissimo il nome di Elly Schlein e qualcuno si spinge anche a rimproverare bonariamente l’utente che ha proposto il sondaggio per non averla inserita nelle alternative principali. Insieme a lei, inoltre, raccoglie consensi anche Aboubakar Soumahoro, l’ex sindacalista dell’Usb, accanto ai braccianti agricoli nelle sue lotte politiche contro lo sfruttamento dell’immigrazione e del lavoro nei campi. Il dibattito è vivace e aperto: l’idea di fondo è che – nella base – ci si stia accorgendo che, per proporre un progetto condivisibile a sinistra, saranno anche i volti nuovi a fare la differenza.