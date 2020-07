La reazione di Elly Schlein quando le chiedono se Conte possa essere il riferimento della sinistra: «Chi?» | VIDEO

Una reazione probabilmente non voluta, ma come sottolineato da Michele Mirabella dallo studio di Agorà, i tempi comici sono stati perfetti. Il conduttore della trasmissione, in onda ogni mattina su Rai 3, ha chiesto a Elly Schlein il suo pensiero sulla possibilità di vedere Giuseppe Conte nel ruolo di riferimento del Centrosinistra. La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna ha replicato: «Chi, Conte?».

Elly Schlein ha spiegato la sua reazione, sottolineando che non aveva capito chi fosse il soggetto protagonista della domanda del conduttore e sottolineando come, secondo lei, questa non sia l’intenzione di Giuseppe Conte. Poi ha spiegato che l’importante, in questa fase storica, non sia concentrarsi sui nomi. La cosa fondamentale è pensare a una soluzione per quella realtà che, in termini numerici, mostra come a pagare maggiormente questa crisi – come già accaduto nel 2009 – siano i giovani e le donne.

Elly Schlein e la reazione a una domanda su Conte riferimento della sinistra

Insomma: meno chiacchiere, meno nomi e più fatti. La stessa Elly Schlein ha sottolineato, in un altro passaggio del suo intervento ad Agorà, che tra i grandi partiti della maggioranza che guida il governo ci sia dell’immobilismo. Un fattore che, inevitabilmente, rischia di fermare il Paese in questo delicato momento storico. Per questo motivo occorre avere una visione rivolta verso il futuro. E per individuare i temi principali da affrontare serva amalgama all’interno della maggioranza, che adesso non c’è.

L’Europa e i piani dell’Italia

Elly Schlein sottolinea anche l’esigenza di «un bilancio Europeo rafforzato. Investimenti orientati verso la transizione ecologica e digitale. Dovremmo discutere di come farà il Governo a costruire un recovery plan per salvare il pianeta e creare occupazione di qualità». Ma anche con un occhio alle tematiche ambientali, con i rimedi al dissesto idrogeologico che devono essere trovati al più presto.

E sul caso Berlusconi

In trasmissione poi, si è parlato anche del caso Berlusconi. Ed Elly Schlein si è detta «stanca di parlare dei problemi con la giustizia di un singolo quando qui il problema con la giustizia sociale lo abbiamo a fronte di tutta la società».

