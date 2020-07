Il sondaggio che non troverete sui canali social della Lega

Come abbiamo sempre detto e spiegato, i sondaggi danno solamente una fotografia parziale (realistica ma non reale a 360°) dei sentimenti politici dei cittadini. Spesso e volentieri, infatti, ci siamo trovati di fronte a risultati elettorali diametralmente opposti rispetto a quanto indicato, alla vigilia di qualche votazione, dagli istituti di statistica. Non per colpa di questi ultimi, ma per via della volatilità del concetto stesso di ‘campione analizzato’. Fatta questa premessa, visti i precedenti, ecco l’ultimo Sondaggio Regioni pubblicato da Winpool, con dei risultati che non compariranno sui profilo social della Lega.

L’Istituto di ricerca e sondaggi ha effettuato una serie di interviste (3500, per questo di parla di ‘campione’) tra i cittadini che vivono nelle dieci Regioni italiane più popolose: Lazio, Lombardia, Sicilia, Veneto, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana, Piemonte e Campania. Gli intervistati hanno dovuto rispondere a una sola domanda: «Mi può dire cortesemente quanto è soddisfatto dell’operato del presidente della sua regione?». Le risposte possibili erano quattro: Per nulla soddisfatto, poco soddisfatto, abbastanza soddisfatto e molto soddisfatto.

Sondaggio Regioni di Winpool

E questi sono i risultati che emergono dal sondaggio Regioni effettuato da Winpool, con interviste fatte tra il 5 e il 15 luglio scorsi.

Bene Luca Zaia (Veneto), che guida questa particolare graduatoria, seguito da Vincenzo De Luca (Campania), Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), Michele Emiliano (Puglia), Nicola Zingaretti (Lazio) ed Enrico Rossi (Toscana). Questi sono i nomi che, intrecciando le risposte, risultano sopra la sufficienza individuata nel rapporto del 50%. Poi tutti gli altri: Attilio Fontana (Lombardia), Nello Musumeci (Sicilia), Alberto Cirio (Piemonte) e Jole Santelli (Calabria).

Il centrodestra in affanno

Leggendo questi dati di apprezzamento, il centrodestra sembra essere molto in difficoltà nel gradimento dei propri amministratori locali. A parte Luca Zaia, già indicato come vecchio/nuovo Presidente della Regione Veneto, gli altri si mettono sotto la soglia dell’insufficienza. A differenza del vecchio sondaggio de Il Sole 24 Ore (che dava risultati opposti), questi dati non compariranno mai sui canali social del Carroccio e di Salvini.

(foto di copertina: da Winpool)