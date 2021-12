Quali sono i vantaggi dell'utilizzare un software per fattura elettronica e chi è obbligato, per legge, a farlo

Software per fattura elettronica: obbligo per i professionisti e per le aziende

Con l’entrata in vigore della legge n. 190/2014 e della successiva normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2019, molti sono i professionisti e le aziende che devono fatturare solo in formato telematico. Per rendere questo possibile è necessario affidarsi ad un software per fattura elettronica che permetta non solo di compilare, ma anche di inviare la fattura attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Dal momento che ci si affida ad un software per fattura elettronica, si ricerca la massima affidabilità e anche eventuali altre funzioni che permettano di gestire con maggiore facilità anche la parte amministrativa, non solo fiscale, della fatturazione. Tra i software per fattura elettronica più affidabili alcuni risultano più completi e permettono di scegliere tra diverse funzioni che si adattano alle esigenze dei singoli professionisti o delle aziende a seconda anche dei rapporti con i clienti. Ecco, quindi, alcuni esempi di piani offerti dal gestionale.

Chi è obbligato ad utilizzare un software per fattura elettronica

Secondo la normativa del 1° gennaio 2019, tutti gli operatori economici che siano residenti o stabiliti in Italia e che emettano transazioni di tipo B2B (Business to Business) o B2C (Business to Consumer), hanno obbligo di emettere la fattura elettronica. Tutti questi soggetti necessitano quindi del supporto di software fattura elettronica che permetta loro di rispondere a tutte le esigenze previste dalla legge.

Per fattura elettronica, infatti, non si intende solo un foglio compilato in modo digitale e inviato a mezzo mail, ma un documento creato in un formato tecnico preciso. Il software per fattura elettronica è infatti in grado di trasmettere la stessa fattura anche al sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate che ne attesta la correttezza. Questo sistema permette di avere un maggiore controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di contrastare il sistema di evasione. Ma non solo, permette infatti di creare archivi di conservazione delle stesse fatture rendendo molto più semplice e immediato un eventuale controllo per il professionista o per l’azienda.

Cosa offre un gestionale di fatturazione elettronica

Oltre alla compilazione vera e propria della fattura, il software offre notevoli vantaggi per i soggetti che si vedranno così agevolati nella gestione amministrativa e fiscale. Il programma, infatti, dopo la prima configurazione con i propri dati, permette di gestire e conservare le anagrafiche proprie e dei clienti e di evitare in questo modo eventuali errori di battitura che potrebbero invalidare la fattura. Attraverso lo stesso software per la fattura elettronica è possibile inviare le fatture B2B attraverso il sistema di interscambio e di tracciarne l’apertura e la lettura della stessa.

Nel caso di alcuni piani presenti sui vari fornitori di servizio di fatturazione è anche possibile eliminare il logo del gestionale e personalizzare la fattura digitale secondo le necessità e i template adottati dal professionista o dall’azienda. Per chi invece necessita di un piano superiore per lo scambio anche con la Pubblica Amministrazione, è poi previsto lo scambio degli stessi dati presenti sul gestionale con il proprio commercialista. Si tratta quindi della dimostrazione di come un software di fattura elettronica possa semplificare le procedure fin ora elaborate.