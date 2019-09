Comincia a cantare e la telecamera si sposta subito sui volti stupefatti dei giudici, Samuel in primis. A Kimono sono bastate poche note e le prime parole, quasi soffiate, dell’inedito portato ieri sera alle audition di X-Factor, per conquistare tutti. Tra gli applausi generali, anche il pubblico per lei ha chiesto a gran voce i “quattro sì”, decisivi quest’anno per passare di diritto alla fase successiva del programma.

E sia agli spettatori che agli utenti dei social non è sfuggito che la giovanissima, appena sedici anni, non è un volto del tutto nuovo. Infatti Sofia Tornambene ha nel suo passato anche un’altra partecipazione televisiva d’eccellenza. Ha gareggiato a Sanremo Young 2019, classificandosi al terzo posto, dietro Eden e alla vincitrice Tecla Insolia.

Sui social la sua esibizione a X-Factor è quella che sta ricevendo il maggior numero di like: oltre 64 mila solo su Instagram, uniti a oltre 1000 commenti.

Kimono canta “A domani per sempre”

Nonostante i suoi 16 anni Kimono ha portato alle audition di X-Factor un inedito che i giudici hanno ritenuto essere particolarmente degno di nota, dal titolo “A domani per sempre“. Sofia Tornambene ha colpito sia per la profondità della scrittura che per l’interpretazione matura, oltre che per la padronanza della voce. Tutti questi elementi hanno portato i quattro giudici Samuel, Mara Maionchi, Malika Ayane e Sfera Ebbasta a darle i fatidici quattro sì.

“Già da come sei salita sul palco e da quello che hai detto si capisce che per avere 16 anni, tu sei molto avanti – ha detto Sfera Ebbasta, il primo ad esprimere un parere su Kimono – Poi hai iniziato a cantare e hai pure spaccato, quindi io non so cos’altro dirti se non che sei una bomba!”. Non molto diverse anche le parole di Mara Maionchi, la quale ha ironicamente commentato con un “Cara Sofia mi fai un po’ paura, sei molto più avanti dell’età che hai”.

Ma forse è stata Malika Ayane quella più sorpresa dal talento della giovane interprete. Visibilmente emozionata, ha elogiato il testo e la melodia del suo pezzo, curati e non banali. “Se adesso sei così tra 10 anni cosa ci combini?“. A chiusura, il giudizio si Samuel, che non ha potuto fare altro che aggiungersi all’approvazione già espressa dai suoi tre colleghi: “Hai conquistato tutti, brava“.

Kimono ha portato a casa i quattro sì, che secondo il nuovo regolamento di questa edizione del talent le permettono di accedere direttamente alla fase dei Bootcamp a Milano.

