ll dibattito che si può aprire intorno a questo tema è se alcuni strumenti digitali immateriali (non nati con lo scopo di essere opere uniche come gli NFT) possono essere considerati nuovi pezzi da collezione

Le follie per gli smartphone non aggiornati che abbiano ancora l’icona di Twitter

Paghereste 2000 euro per un vecchio iPhone XR che – secondo il valore di mercato dei dispositivi di Cupertino, visto l’avanzamento tecnologico che c’è stato – al momento può essere scambiato per 357 euro? Del resto, dal 2018 (anno di produzione di questo modello) in poi, è stata fatta molta strada nel campo della tecnologia che, a 360 gradi, sta dietro ai dispositivi Apple. Eppure, su eBay ci sono annunci come quello che vi proponiamo che puntano ad aumentare le cifre e la valutazione del dispositivo semplicemente perché al suo interno è ancora presente – da inaggiornabile – l’app di Twitter con il vecchio logo dell’uccellino, quello che ha reso famoso in tutto il mondo il social network progettato da Jack Dorsey.

LEGGI ANCHE > Il trucco per i nostalgici dell’uccellino di Twitter

Smartphone con icone Twitter in vendita a prezzi esagerati su eBay

Alcune segnalazioni che provengono soprattutto da account francesi arrivano a riportare cifre che si aggirano intorno ai 10mila euro. Si fa leva sul fatto che, visto lo stato dei sistemi operativi di questi modelli, non sia più possibile aggiornare l’applicazione di Twitter e che, quindi, la nuova immagine coordinata della X prevista da Elon Musk non possa in alcun modo intaccare l’elenco delle applicazioni presente sullo smartphone.

Stando a chi – soprattutto sui social network – cerca di monitorare questo fenomeno, alcuni annunci sono stati eliminati. Non è la prima volta che soluzioni di questo tipo, in ogni caso, compaiono sui siti di e-commerce. Ogni volta che accade qualcosa a una storica partnership (anche al posizionamento di determinati prodotti su uno store, come è avvenuto per Fortnite sull’Apple Store), c’è chi è disposto a fissare il momento digitale in cui quella partnership era ancora attiva.

Al di là del concetto di NFT – strumento che ha avuto una apposita declinazione per valorizzare delle nuove forme d’arte digitale -, c’è da chiedersi se questi aspetti del mercato (vecchi modelli di smartphone che abbiano installate applicazioni nella loro primissima versione) possano essere considerate le collezioni del futuro. In generale, i vecchi modelli di telefono cellulare sono già oggetto di diverse bacheche di collezionisti. Bisognerà capire se, in base alle ultime tendenze, ci sarà mercato anche per modelli più recenti con vecchie applicazioni.