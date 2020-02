Il chiarimento di Sky Tg 24 sull’annuncio di Diodato vincitore

Lo spettacolo di questo Sanremo non è stato solo quello che si è visto in televisione. Con un anticipo di oltre 30 minuti rispetto all’annuncio sul palco dell’Ariston, dato poi da Amadeus in fretta e furia, Sky TG 24 ha indicato Diodato come vincitore di Sanremo. Una fuga di notizie non voluta? Sembrerebbe di no, almeno per quanto dichiarato da un giornalista di Sky durante la conferenza stampa. Si tratterebbe di un errore in linea con quanto accaduto alla Rai, che ha dato Tecla come vincitrice di Sanremo Giovani prima che fosse effettivamente annunciato il nome del primo classificato (quello di Leo Gassman).

LEGGI ANCHE >>> Sky TG 24 annuncia il vincitore di Sanremo prima ancora di Sanremo

Il chiarimento di Sky sull’annuncio di Diodato vincitore Sanremo 2020

Nell’ultima notte di Sanremo 2020, quella della finale, i social hanno avuto da ridire su quanto accaduto durante l’edizione notturna di Sky TG 24. Almeno mezz’ora prima dell’annuncio ufficiale sul palco dell’Ariston il nome del vincitore, Diodato, compariva nel fascione delle notizie dell’ultima ora. Fino all’effettiva conferma del cantante originario di Taranto come vincitore il dubbio che fosse un errore c’era. Dopo la proclamazione ufficiale di Amadeus, la situazione si è fatta indubbiamente imbarazzante. Tra le battute sui social e la comprensibile rabbia degli addetti ai lavori, tutti gli altri giornalisti, la gaffe di Sky non è certo stata accolta in maniera benevola. Cosa è accaduto? La spiegazione non ha tardato ad arrivare. Proprio durante la conferenza stampa finale di Sanremo, appena dopo Diodato che ha dedicato la sua vittoria a Taranto, in via del tutto eccezionale a salire in postazione è stato un giornalista di Sky.

La nota di Sky sullo spoiler di Diodato vincitore

Ad informare la platea di giornalisti su quanto accaduto è stato un esponente di Sky, che ha letto una nota di spiegazione per ricostruire quanto accaduto fornitagli da Sky TG 24. Non appena annunciato il giornalista ha ricevuto, come ci si poteva aspettare, proteste da parte dei suoi colleghi. Presa la parola ha subito chiarito che, dopo l’annuncio dato per errore, è rimasto in collegamento con Milano per tutto il tempo e ha letto quanto segue: «C’è una nota di spiegazione di Sky tg 24 e la leggo alle 3 di notte. La direzione fa sapere che per errore è stata pubblicata il ticket sul vincitore di Sanremo, nessuna notizia era arrivata a noi. Il ticket era stato programmato con il nome di tutti i concorrenti. Per errore è stato pubblicato il nome di Diodato. Ci scusiamo con tutti. Questa è la nota di spiegazione». Anche questa volta si tratterebbe di un errore simile a quello fatto dai social Rai per l’annuncio del vincitore di Sanremo Nuove Proposte, quindi.