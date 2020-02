La gaffe dei social Rai: pubblicato il nome di Tecla come vincitrice prima dell’annuncio

A Sanremo 2020 i colpi di scena non mancano proprio mai. Nemmeno le anticipazioni su chi vince per la categoria Nuove Proposte. Il profilo Instagram ufficiale della Rai, infatti, ha pubblicato per errore il nome del vincitore almeno venti minuti prima dell’annuncio in diretta fatto da Amadeus. Come è possibile?

Il profilo Instagram Rai pubblica la card di Tecla

Sembra che la vincitrice sia lei. Almeno venti minuti prima. Ma non è così, si tratta di una gaffe. A segnalarlo è Trash Italiano, come si vede in una conversazione tra il profilo e l’account del Festival di Sanremo. Trash Italiano ha segnalato immediatamente la pubblicazione della card che decreta Tecla vincitrice di Sanremo Giovani. La verità però è che si tratta di un errore: «Come hai ben capito @trash_italiano abbiamo già le card pronte con tutti i possibili vincitori. Abbiamo pubblicato per errore sia quella di Tecla che di Marco Sentieri, in luogo di quelle per ricordare il codice televoto. Siamo umani 😅», questo il testo che ha fatto luce sull’errore. Comprensibile, considerato che in serate come questa gli addetti ai lavori sui social non hanno nemmeno il tempo di respirare. Il post è stato rimosso rapidamente, si, ma non abbastanza per non essere notato.

Come hai ben capito @trash_italiano abbiamo già le card pronte con tutti i possibili vincitori. Abbiamo pubblicato per errore sia quella di Tecla che di Marco Sentieri, in luogo di quelle per ricordare il codice televoto. Siamo umani 😅 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 7, 2020

Sanremo Giovani: vince Leo Gassman

Arrivano le congratulazioni e il vero post dedicato al vincitore di Sanremo Nuove Proposte. Leo Gassman, il figlio del celebre attore Alessandro Gassman, si aggiudica la vittoria. La canzone vincitrice è Vai bene così, il cui testo parla dell’accettazione di se stessi.