La solidarietà digitale ha portato molte reti a dare dei servizi gratuiti ed uno di questi è Sky. Dato lo stop allo sport la pay tv aveva deciso di aprire per tutti gli abbonati anche i canali del pacchetto cinema, ma ora arriva anche una nuova iniziativa. Per invogliare gli spettatori a non uscire di casa Sky ha aperto due nuovi canali dedicati al cinema: si tratta di SkyCinema #IoRestoACasa 1 e SkyCinema #IoRestoACasa 2, visibili dal 4 al 30 aprile. Andiamo a vedere nel dettaglio l’offerta dei due canali.

Sky e i film per tutta la famiglia