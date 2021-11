Il Viminale smentisce attacco hacker: «Sito irraggiungibile per un problema tecnico»

Si è tornati a navigare regolarmente sul sito internet del Viminale. Il portale del ministero dell’Interno è risultato irraggiungibile per diverse ore nel corso del pomeriggio del 10 novembre. Gli utenti che hanno provato a collegarsi si sono trovati di fronte a una pagina bianca, invece che alla canonica homepage istituzionale del sito. Ovviamente, per tutto il pomeriggio è stato impossibile usufruire dei servizi presenti sul portale, come ad esempio l’accesso ai comunicati stampa e alla newsroom, l’accesso agli archivi e ai servizi online messi a disposizione dal ministero stesso (come, ad esempio, pratiche e moduli per permessi di soggiorno, le procedure dei flussi di migrazione, le carte d’identità online e quant’altro). Tuttavia, non è come sembra: non si è trattato di un attacco hacker e – in questo momento – il sito è tornato regolarmente in funzione.

LEGGI ANCHE > La Regione Lazio dice che è in corso un attacco hacker al portale della Salute

Sito Viminale irraggiungibile, la spiegazione del ministero dell’Interno

In questi giorni, la consapevolezza del fatto che gli attacchi informatici siano uno snodo particolarmente delicato per la sicurezza interna tende a creare allarmismi anche laddove manchino le evidenze. Ogni malfunzionamento di siti e servizi online viene imputato in qualche modo a un attacco hacker: ed è stato il timore che ha caratterizzato anche le lunghe ore in cui il portale del Viminale è stato offline. Il tutto si era aggiunto già a un problema legato alla PEC interna del Viminale, che aveva avuto problemi nei giorni precedenti.

Del resto, come dichiarato al Messaggero da fonti interne al Viminale, non si è trattato di un attacco hacker ma di un malfunzionamento tecnico prontamente risolto: il sito – già in serata – era tornato online e questa mattina funziona regolarmente.