L’altro colpo a REvil: arrestato un cittadino ucraino

Le notizie che stanno arrivando, in questo periodo, intorno al team di hacker REvil stanno fortemente inquietando tutto il mondo del cybercrime. Addirittura, come abbiamo evidenziato nella scorsa settimana, dalla russia erano arrivate delle vere e proprie dichiarazioni di guerra a tutto l’occidente, seguite alla battaglia che gli Stati Uniti stavano conducendo nei confronti di uno dei team di hackeraggio ritenuto tra i più pericolosi al mondo, oltre che responsabile di decine di attacchi di grandi dimensioni. Nelle ultime ore, si è saputo di Yaroslav Vasinskyi, un cittadino ucraino arrestato in Polonia, che farebbe parte di REvil e che si sta sottoponendo al procedimento di estradizione per poter essere giudicato negli Stati Uniti.

Hacker REvil arrestato, cosa sta succedendo

Il coinvolgimento del cittadino ucraino si inserisce all’interno dell’attacco ransomware che – nell’estate 2021 – aveva colpito Kaseya, l’azienda tecnologica fornitrice di Apple. Il Dipartimento di Giustizia americano afferma anche di aver sequestrato 6,1 milioni di dollari in criptovalute FTX, presumibilmente collegato alla rete di hacker ransomware REvil. Il denaro, nominalmente, apparteneva al cittadino russo Yevgeniy Polyanin, che è indagato (con diverse accuse), ma che non sarebbe stato ancora arrestato.

Una vera e propria corsa contro il tempo quella degli Stati Uniti che, dopo l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca, hanno annunciato come prioritaria la lotta agli hacker, soprattutto quelli che agiscono dalle basi russe. In ogni caso, il pugno duro è lo strumento che l’amministrazione ha deciso di adottare. Sempre il dipartimento di Giustizia fa sapere che entrambe le persone coinvolte (Vasinskyi, ma anche Polyanin se dovesse essere arrestato) potrebbero affrontare un totale di 100 anni di carcere, in base alle accuse formulate. Al momento, però, non è ancora chiaro quale tassello i due abbiano rivestito nel complesso e radicato schema di REvil.