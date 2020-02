Renzi torna a fare il comunicatore e lancia l’hashtag #SindacodItalia

Un ritorno alle origini, quando la sua comunicazione fresca – innovativa in quel periodo storico – aveva contribuito al suo successo. Ora Matteo Renzi ritenta la strada del comunicatore, lanciando parole, motti e intenzioni a mo’ di hashtag per sostenere i suoi piani politici futuri. È il caso del Sindaco d’Italia: l’appello lanciato sul sito ufficiale di Italia Viva che ha come sfondo una raccolta firme che servirà a portare avanti il progetti di elezione diretta del presidente del Consiglio.

LEGGI ANCHE > Matteo Renzi a Porta a Porta: «Non sono io a togliere fiducia a Conte, ma lui a toglierla a Italia Viva»

L’idea era stata rilanciata anche mercoledì sera, nel corso della sua lunga intervista rilasciata su Rai 1 a Bruno Vespa, a Porta a Porta. L’obiettivo è raggiungere nel più breve tempo possibile quota 10mila adesioni e, in meno di 20 ore, hanno firmato la mozione poco più di 3800 persone. Una mossa per ribadire il suo essere in politica, nonostante la sua nuova forza, Italia Viva, non sia ancora riuscita a scaldare i cuori dell’elettorato. I sondaggi, infatti, parlano di un consenso attuale del 3%. Un partitino, insomma, come quelli che lui voleva abolire quando era presidente del Consiglio.

Matteo Renzi lancia il Sindaco d’Italia

E il cambio di passo può passare dalla comunicazione, come si può notare da questa mozione lanciata sui social. Ma cos’è il Sindaco d’Italia? È lo stesso leader di Italia Viva a spiegarlo: «C’è solo un modello istituzionale che piace alla grande maggioranza degli italiani e che consente di governare per cinque anni dopo la vittoria elettorale: è il modello delle amministrazioni locali. I sindaci possono governare, i sindaci devono farlo. E chi viene eletto per questo incarico sa di poter lavorare per anni con tranquillità perché protetto da un sistema istituzionale che garantisce la stabilità». Insomma, si parla dell’elezione diretta del presidente del Consiglio, ma con un ‘vestito’ più social.

(foto di copertina: da diretta Porta a Porta, Rai 1)