Il sindaco di Ventimiglia derubato mentre è in diretta tv | VIDEO

Un furto con destrezza, alle spalle delle telecamere. È accaduto nel primo pomeriggio, poco dopo le 12, davanti al palazzo comunale di Ventimiglia. La vittima è il sindaco della città ligure al confine con la Francia, Gaetano Scullino, che si era fermato lì per intervenire durante una trasmissione televisiva in diretta. E in quei momenti, mentre il primo cittadino era intento a rispondere alle domande della giornalista di Primocanale, qualcuno è riuscito a sottrarre la sua giacca dalla panchina sulla quale l’aveva poggiata. E in tasca aveva la fascia tricolore. La storia del sindaco di Ventimiglia derubato in diretta televisiva è riassunta in un video.

Erano passate da poco le 12 e Gaetano Scullino stava rispondendo alle domande della giornalista di Primocanale – nota televisione ligure – sulle nuove misure per contenere l’aumento di contagi. In particolare si stava parlando di sicurezza e della nuova disposizione sull’utilizzo della mascherina all’aperto e non solo entrando nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Poi è accaduto questo.

Mai più senza il sindaco di Ventimiglia intervistato sul tema della sicurezza cittadina che viene derubato in diretta pic.twitter.com/oDbG7fLFas — Davide Piacenza (@Davide) September 29, 2020

Sindaco di Ventimiglia derubato in diretta televisiva

Un attimo di disattenzione per rispondere alle domande, ed ecco il sindaco di Ventimiglia derubato della sua giacca. Facendo una battuta, Gaetano Scullino ha detto che avrebbe messo in conto il costo del suo soprabito all’emittente locale. In realtà, però, non se l’è presa tanto per il furto di quella giacca, ma per la fascia tricolore che aveva in tasca.

Scattata la denuncia

Immediatamente dopo il collegamento televisivo, il sindaco di Ventimiglia derubato ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Inizialmente, infatti, qualcuno ha pensato che fosse stato rimosso dalla panchina e consegnato a qualche agente della polizia locale come oggetto smarrito. Ma questa ipotesi è stata immediatamente scartata dato che nessun soprabito è stato portato nelle stazioni locali.

(foto di copertina: da Primocanale)